Motorin'e önce indirim, 24 saat sonra zam geldi



Akaryakıt satış fiyatları dünyadaki gelişmelerle birlikte sık sık değişiyor. Fiyatlardaki değişime araç sahipleri ayak uydurmakta zorlanıyor. Motorine dün gece 1 lira indirim yapılmıştı. Sektör kaynaklarına göre bu geceden itibaren motorine zam yapılacağı duyuruldu. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne oldu. İşte 10 Ağustos benzin, motorin, otogaz fiyatları….

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. 1 lira indirim yapılan motorine zam haberi geldi.

Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen Brent petrol fiyatı, haftaya hafif yükselişle başlamıştı. Dün kapanışı 96,45 dolar seviyesinden yapan Brent petrol fiyatı, gün içerisindeki seyrinin 96,01 dolar seviyesinden gerçekleştiriyor.

MOTORİNE ZAM

Sektör kaynakları 11 Ağustos perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 81 kuruşluk zam geleceğini açıkladı. Zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 10 AĞUSTOS 2022

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 22.41 TL

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.06 TL

İstanbul LPG (Otogaz) litre fiyatı: 11.35 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 10 AĞUSTOS 2022



Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.46 TLAnkara Benzin litre fiyatı: 20.17 TLAnkara LPG (Otogaz) litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 10 AĞUSTOS 2022

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 22.52

İzmir Benzin litre fiyatı: 20.17 TL

İzmir LPG (Otogaz) litre fiyatı 11.04 TL