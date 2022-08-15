Motorine zam | 24 saat sonra yeniden artıyor



TV ekranlarında akaryakıt fiyatlarına gelen 2 liralık indirimi ballandıra ballandıra anlatan bakan Nurettin Nebati 'Bu indirimi nedense manşetlerde göremedik' sözlerinin üzerinden 72 saat geçti. Bu süre içerisinde motorine 2, benzine ise bir zam geldi. Sektör temsilcileri benzine ikinci bir fiyat artışının da birkaç gün içinde gelebileceğini iddia ediyor. Yeni zam ise gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Petrol fiyatları ve dolar /TL'de yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,26 TL'lik zam bekleniyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

2 gün önce motorine gelen 82 kuruşluk zammın ardından bugün de 1 lira 26 kuruş zam geldi.

NTV'de yer alan habere göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda yine 1,26 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.