Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
orta şiddetli yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Motorine zam | 24 saat sonra yeniden artıyor

Akaryakıt ürünlerine yapılan indirimlerin zam olmadığından yakınan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, peş peşe gelen zamların ardından sessizliğe büründü.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:55
Motorine zam | 24 saat sonra yeniden artıyor

Motorine zam | 24 saat sonra yeniden artıyor


TV ekranlarında akaryakıt fiyatlarına gelen 2 liralık indirimi ballandıra ballandıra anlatan bakan Nurettin Nebati 'Bu indirimi nedense manşetlerde göremedik' sözlerinin üzerinden 72 saat geçti. Bu süre içerisinde motorine 2, benzine ise bir zam geldi. Sektör temsilcileri benzine ikinci bir fiyat artışının da birkaç gün içinde gelebileceğini iddia ediyor. Yeni zam ise gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Petrol fiyatları ve dolar /TL'de yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,26 TL'lik zam bekleniyor.

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.


2 gün önce motorine gelen 82 kuruşluk zammın ardından bugün de 1 lira 26 kuruş zam geldi. 

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

NTV'de yer alan habere göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda yine 1,26 TL'lik fiyat artışı bekleniyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.

Anahtar Kelimeler:
ZamMotorine ZamBenzine ZamMazotMotorin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeklinin promosyon sevinci bloke oldu
Emeklinin promosyon sevinci bloke oldu
Bit pazarında pazarında vatandaşın isyanı | Erdoğan'a gönderin görsün
Bit pazarında pazarında vatandaşın isyanı | Erdoğan'a gönderin görsün
Salça tek tek satılıyor | Marketlerde gıda satışına sınırlama mı geliyor?
Salça tek tek satılıyor | Marketlerde gıda satışına sınırlama mı geliyor?
Gece yarısı hazırlıklı olun | Motorine zam geliyor
Gece yarısı hazırlıklı olun | Motorine zam geliyor
Temmuz ayı e-ticaret rakamlarında ilginç veriler
Temmuz ayı e-ticaret rakamlarında ilginç veriler
Nüfus arttı, üretim azaldı
Nüfus arttı, üretim azaldı
Motorin'e önce indirim, 24 saat sonra zam geldi
Motorin'e önce indirim, 24 saat sonra zam geldi
İBB çalışanlarına zam | Enflasyon farkı yeniden hesaplandı
İBB çalışanlarına zam | Enflasyon farkı yeniden hesaplandı
Türkiye ile Tayvan Arasında İHA Teknolojisi Alanında Önemli İş Birliği
Türkiye ile Tayvan Arasında İHA Teknolojisi Alanında Önemli İş Birliği
Durgunluk geliyor, işsizlik artıyor
Durgunluk geliyor, işsizlik artıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim