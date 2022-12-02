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Motorine zam geldi | Gece yarısı dikkat

Akaryakıt Sektörü temsilcileri, 3 Aralık Cumartesi günü saat 00.00'dan itibaren motorine 1 lira 16 kuruşluk zam geldiğini duyurdu

02 Aralık 2022 Cuma 23:26
Motorine zam geldi | Gece yarısı dikkat

Motorine zam geldi | Gece yarısı dikkat

Akaryakıt ürünlerine son iki haftada gelen küçük indirimlerin ardından motorine gece yarısından itibaren zam geliyor. Son dakika haberine göre motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Petrol fiyatlarındaki artış, zammı beraberinde getirdi.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorin grubunda 1 lira 16 kuruşluk zam yapıldı.


Artış bu geceden itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak. 

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,61 TL’ye, Ankara’da 23,75 TL’ye, İzmir’de 23,82 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,18 TL, Ankara’da 20,34 TL, İzmir’de 20,35 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklıklarına ve şirket kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

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