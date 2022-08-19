Motorine zam geliyor | 25 liraya dayandı
Motorlu araç sahipleri, döviz fiyatlarının artışının hemen ardından akaryakıta gelen zamlarla sarsıldı. Motorine bir haftada ikinci zam geldi. Zamlar pompa fiyatlarına gece yarısı yansıyacak.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Fiyat takibi yapan yurttaşlara motorinden zam haberi geldi.
Motorin grubuna 20 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruşluk zam geldi.
NTV'de yer alan habere göre artış pompa fiyatlarına yansıyacak.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.95 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20.33 TL'den satılıyor.