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Motorine zam geliyor, pompa fiyatlarına dikkat

Motorinli araç sahipleri akaryakıt almaya giderken zamlı fiyata hazır olun. 29 Ocak 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

29 Ocak 2024 Pazartesi 20:32
Motorine zam geliyor, pompa fiyatlarına dikkat






Motorine zam geliyor, pompa fiyatlarına dikkat



Döviz fiyatlarındaki dalgalanma ve Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını yakından etkiliyor. Bu gece itibarıyla motorinin litre fiyatına zam bekleniyor. 29 Ocak 2024 benzin motorin (mazot) LPG (otogaz) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...


Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, motorinin litre fiyatına bu gece (29 Ocak Pazartesi) yarısından itibaren 1,38 TL fiyat artışı öngörülüyor.

Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor. 


En son motorine 20 Ocak'ta da 1 lira 15 kuruş benzine 24 Ocak'ta 1 lira 46 kuruş zam gelmişti. 18 Ocak LPG'ye ise ortalama 40 kuruş zam gelmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 38,38 TL

Motorin: 40.28 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 39,04 TL

Motorin fiyatı: 40,98 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 39.25 TL

Motorin fiyatı: 41.19TL

LPG'nin litresi ise ortalama 20 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
 

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Motorin ZamLpg ZamZamBenzinBenzin Zam
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