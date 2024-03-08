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MUBİ Avrupa'nın en hızlı büyüyen şirketi oldu

MUBI, Financial Times tarafından Avrupa'nın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olarak gösterildi

08 Mart 2024 Cuma 09:54
MUBİ Avrupa'nın en hızlı büyüyen şirketi oldu






MUBI, üst üste üçüncü kez FT 1000'de listelenerek Medya ve Telekomünikasyon sektöründe altıncı sırada yer aldı.

 

Global çevrimiçi film seçkisi, yapım şirketi ve film dağıtımcısı MUBI, Financial Times'ın Avrupa'nın en hızlı büyüyen 1000 şirketi sıralamasında üst üste üçüncü kez listelenerek Medya ve Telekomünikasyon sektöründe altıncı sırada yer aldı.

Financial Times tarafından Statista ortaklığıyla yayınlanan FT 1000 2024 endeksi, 2019 ile 2022 yılları arasında gelir bazında en yüksek yıllık bileşik büyüme oranlarına ulaşan Avrupalı şirketleri listeliyor. MUBI'nin 2019 ve 2022 yılları arasındaki %73 oranındaki yıllık bileşik büyümesi, 2022'den sonra da hızlı artışına devam ederek Avrupa’nın en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olmasını sağladı.

2007’de Efe Çakarel tarafından kurulan ve dünya çapında 190 ülkeden erişilebilen MUBI, 16 milyondan fazla üyeyle dünyanın en büyük sinemasever topluluğu. MUBI, Ocak 2022'de ünlü yapım şirketi The Match Factory’yi ve Match Factory Productions'ı, Şubat 2024’te ise ünlü film dağıtımcısı Cinéart’ın çoğunluk hisselerini satın aldı.

MUBI hakkında

MUBI, global bir çevrimiçi film seçkisi, yapım şirketi ve film dağıtımcısıdır. Birbirinden güzel, heyecan verici, inanılmaz filmlerin keşfedildiği ve seyredildiği yerdir. Sinemanın efsanevi yaratıcılarından yükselen yönetmenlere; dünyanın her köşesinden filmler MUBI küratörleri tarafından özenle seçilir. MUBI aynı zamanda sadece platform üzerinden erişebilecek iddialı yeni filmlerin yapımcısı ve dağıtımcısıdır. Dünya çapında 190 ülkede hizmet veren MUBI, 16 milyondan fazla üyeyle dünyanın en büyük sinemasever topluluğudur.

Anahtar Kelimeler:
MUBİ
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