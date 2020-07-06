Mucizevi içecek ayranın bilinmeyen faydaları

SICAK YAZ GÜNLERİNDE SAĞLIK DOSTU AYRANLA FERAHLAYIN

Ayran deyip de geçmeyelim… Özellikle yaz aylarında hararetimizi gidermek için buzdolabımızdan ayırmadığımız geleneksel içeceğimizin, az bilinen mucizevi faydaları bulunuyor. Ayran uzmanı Eker’in farklı boyutlardaki ürünleri, sıcak yaz günlerinde vazgeçilmez bir ferahlık etkisi yaşatıyor.

Ayran, mutfağında büyük bir lezzet zenginliği barındıran ülkemizin her bölgesinde yaygın olarak tüketilen içeceklerin başında geliyor. Yılın tüm zamanlarında keyifle içilen ayranın tadı, özellikle yaz aylarında bir başka oluyor. Uzmanların sıcak yaz günlerinde bolca tüketilmesini önerdiği ayranın ferahlık vermekle birlikte, sağlık açısından son derece yararlı özellikleri bulunuyor.

Yaz günlerinde tüketilebilecek en ideal içecek

Sıcak yaz günlerinde terleme yoluyla vücudumuz su ve mineral kaybederken, ayran bu süreçte en önemli dengeleyicilerden biri olarak yardımımıza koşuyor. Ayran, vücudumuzun kaybettiği su ve mineralleri yenilerken, içeriğindeki elektrolitler sayesinde vücudumuzun sıvı dengesini koruyor. Bu sayede kendimizi daha zinde hissedebiliyoruz. Ayranın faydaları bunlarla da sınırlı kalmıyor; kemik ve dişlere iyi gelen kalsiyum ve potasyum, ayranın içinde bol miktarda bulunuyor. Bir vitamin ve protein deposu olan ayran, yoğurt kökenli olduğu için içerdiği bakterilerle bağırsakların düzenlenmesine de yardımcı oluyor. Özellikle de probiyotik içerikli ayranlar, sağlıklı beslenmek isteyenlere öneriliyor. Vücut sağlığının korunmasına katkı sağlayan yararlı mikroorganizmalar olan probiyotikler, metabolizma için bir koruma kalkanı oluşturuyor.