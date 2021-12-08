Müdahaleler sonrasında Türk Lirası

30 Kasım’dan bu yana TL, diğer gelişen para birimleri içerisinde %1.81 ile en fazla değer kaybeden para birimi olmuştur. Fakat FED Başkanı Powell’ın varlık alımı azaltımının hızlandırılacağını belirtmesi, enflasyon geçici söyleminden vazgeçmesi nedeniyle tüm gelişen para birimleri de aynı dönemde değer kaybetmiştir. Müdahalelerin tam etkisini görmek için; ABD’de tarım dışı istihdam rakamlarının zayıf gelmesi ile FED Başkanı Powell’ın söyleminin etkisinin azaldığı geçen Perşembe gününden bugüne bakmak gerekir, TL bu dönemde dolara karşı değer kazanmış ve gelişen para birimlerinden pozitif ayrışmıştır. TCMB’nin geçen Cuma günü ikinci müdahalesi sonrasında TL’nin diğer gelişen para birimlerinden pozitif ayrışması TCMB’nin kura müdahalesinin başarılı olduğunu göstermektedir.

TL, dün döviz sepetine göre %2 değer kazandı. Omicron’un neden olduğu vakaların, ölüm ve hastaneye yatış oranlarının düşük olması nedeniyle dolar endeksi güçlendi. FED’in teşvikleri geri çekmesi önünde engellerin kalkması dolar endeksini 30 Kasım’dan bu yana en yüksek seviyesine taşıdı. TL, hem euro hem dolardan oluşan döviz sepetine karşı dün %2 değer kazandı. Dün dolar/TL’de yaşanan geri çekilme sonrasında yükselen kanal kırıldı ve yatay trende geçildi. 13.50 seviyesi önemli bir yatay destek seviyesi, bu destek seviyesi kırılırsa düşüş 13.00’e doğru hız kazanabilir. Bugün için destek seviyelerimiz 13.50 ve 13.24, direnç seviyelerimiz 13.88 ve 14.02 seviyeleridir.

BIST100 6 gün sonra dolar bazında yükseldi. BIST100, 30 Kasım’dan düne kadar TL’de değer kaybı kadar yükselerek kura karşı değerini koruyordu. Dün kur düşerken endeksin yükselmesi ile dolar bazında 26 Kasım seviyesine gelindi. BIST100 için dolar bazlı direnç seviyesi 150 $’dır. Dolar/TL 13.5 iken 2025 seviyesine denk gelmektedir,13.5 desteği kırılır ve kur 13’e gerilerse endeks karşılığı 1950 olacaktır. Kurun düşmesi ile dolar bazlı direnç seviyelerine yaklaştık. Destek seviyelerimiz 1960 ve 1951, direnç seviyelerimiz 1995 ve 2000 seviyeleridir.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Seans içi ortalamaların üzerinde yaşanan yükseliş, 2129’da bulunan kanal direncinin kırılması ile birlikte kanalın dışına taşınarak devam etti. Dün %3’ü aşan yükseliş sonrasında bugün 2099-2200 aralığında dengelenme görmeyi bekliyoruz. Destek seviyelerimiz 2141 ve 2099, direnç seviyelerimiz 2200 ve 2205 seviyeleridir.

Aralık vadeli Dolar/TL. Dün, “13.70-14.14 arasında yatay trend izlemesini ve ortalamalarda bulunan desteklere geri çekilmesini beklemekteyiz” demiştik. Kırmızı ortalama kırılması ile birlikte 13,72’de bulunan yatay desteğe gerileme yaşanmaktadır. 13,72-13,90 bandında yatay sıkışmanın devamını bekliyoruz.