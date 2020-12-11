Murat Kulaksızoğlu NCR Türkiye’ye Yeni Genel Müdürü oldu

NCR Türkiye’nin başarılı yöneticilerinden Murat Kulaksızoğlu, uzun yıllardan beri çeşitli pozisyonlarda çalıştığı NCR Türkiye’deki görevine şirketin yeni genel müdürü olarak devam edecek.

1988 yılında NCR Türkiye ailesine katılan ve son olarak özel bankalardan sorumlu ülke müdürü olarak görevine devam eden Murat Kulaksızoğlu, Ekim 2020 itibariyle şirketin genel müdürü olarak atandı.

Üniversite eğitimini takiben girdiği NCR Türkiye bünyesinde yıllar içinde hem yerel hem de bölgesel pozisyonlarda görev alan Kulaksızoğlu, daha önce finansal çözümler alanında satış ve pazarlama müdürü olarak çalışmıştı.



NCR Türkiye’deki kariyerine self servis çözümleri alanında başlayan Kulaksızoğlu yıllar içinde bu alanda farklı görevler almakla kalmayıp, bir dönem NCR Orta ve Doğu Avrupa bölgesi program yöneticisi olarak da hizmet verdi.

Avusturya Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Kulaksızoğlu, İngilizce ve Almanca dillerini bilmektedir.