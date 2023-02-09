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MÜSİAD, 500 TIR'lık ilk yardım konvoyu deprem bölgesinde

Türkiye'yi vuran ve 13.5 vatandaşımızı etkileyen iki büyük deprem felaketinin ardından MÜSİAD 500 TIR'dan oluşan ilk yardım konvoyunu bölgeye ulaştırdı

09 Şubat 2023 Perşembe 09:22
MÜSİAD, 500 TIR'lık ilk yardım konvoyu deprem bölgesinde

MÜSİAD, 500 TIR'lık ilk yardım konvoyu deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerin ardından bölgeye hareket eden MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD'ın oluşturduğu Kriz Masası ile yaraları sarmak için süratle harekete geçtiğini söyledi. Kahramanmaraş'ta konuşan Başkan Asmalı, "Gün birlik olma, beraber olma günü" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş merkezli ve toplam 10 ilde büyük bir yıkıma neden olan şiddetli depremler sonrası harekete geçti. Deprem sonrası hızlıca Kriz Masası oluşturan MÜSİAD, depremin yaşandığı ilk andan itibaren tüm imkânlarını seferber etti. Oluşturulan Kriz Masası ile afet bölgesinden gelen bilgiler ve talepleri yurt içi ve yurt dışı şubeleri de koordine ederek süratle yerine getirmeye çalışan MÜSİAD ekipleri, birçok bölgeye temel ihtiyaç maddesi, gıda yardımı ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere iş makinesi gönderdi.

Yurt içindeki tüm şubeleri depremden etkilenen 10 ille eşleştirdiklerini belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, her ilden sorumlu acil yardım ekipleri oluşturduklarını belirtti. MÜSİAD Kriz Masası koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda MÜSİAD üyelerinin katkılarıyla hazırlanan 2 binden fazla temel ihtiyaç ve gıda maddesi taşıyan 500’den fazla tır, lojistik destek aracı ve iş makinesinin bölgeye sevk edildiğini vurgulayan Başkan Asmalı, bu yardımların büyük bir bölümünün afet bölgesine ulaştığını ve iş makinelerinin arama kurtarma çalışmalarına başladığını söyledi. Başkan Asmalı ayrıca, 100 tane karavanın depremden etkilenen vatandaşların kullanımına sunulduğunu ve üye firmalar tarafından hazırlanan prefabrik yapıların da bölgeye sevk edileceğini bildirdi.

Kahramanmaraş'ta değerlendirmelerde bulunan Başkan Asmalı, "Olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Ülkemiz büyük bir imtihan veriyor. MÜSİAD olarak böyle elim bir hadiseye kayıtsız kalamazdık. Bölge halkı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gün birlik olma günü, beraber olma günü" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurt içi şubelerimizle birlikte 10 ilimizi diğer illerimizle eşleştirdik. Tüm birimlerimizle, Allah razı olsun gerek gıda yardımı gerek iş makineleri gerekse diğer yardımlar için seferber olmuş durumdayız. Kahramanmaraş'ta sahada gelişmeleri yerinde takip ettik. Olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Ülkemiz büyük bir imtihan veriyor. MÜSİAD olarak böyle elim bir hadiseye kayıtsız kalamazdık. Genel Merkezimizde bir kriz ekibi oluşturduk ve yurt içi-yurt dışı şubelerimizle tam bir seferberlik ilan ettik. Kriz ekibimiz afet bölgesinden gelen bilgileri ve talepleri tüm şubelerimize ihtiyaçlar doğrultusunda paylaştırıyor. İnşallah bu sürecin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Çok zor bir durum. Giden kayıpları geri getiremeyiz ama en azından yaralılarımıza, geride kalanlara zamanında müdahale ile dertlerine derman olabiliriz. En önemlisi de büyük bir travma yaşayan bölge halkı var. Aynı zamanda burada soğuk bir hava hâkim. Dolayısıyla bölge halkımızın yanında olmamız lazım. Bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun, milletimizi muhafaza etsin. Gün birlik olma günü, beraber olma günü."

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DepremDeprem BölgesiMüsiad
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