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Mutfak tüplerine zam geldi | 380 TL oldu

Seçimlerin ardından tarihi zirveleri gören döviz kuru tüp fiyatlarını da vurdu. Geçtiğimiz ay 350 lira olan 12 kilogramlık mutfak tüpü 380 liradan satılmaya başlandı.

02 Temmuz 2023 Pazar 18:26
Mutfak tüplerine zam geldi | 380 TL oldu

Mutfak tüplerine zam geldi | 380 TL oldu


Seçimler için bekletilen zamlar serbest bırakıldı. Döviz fiyatlarında görülen yükselme ile birlikte mutfak tüpleri zamdan nasibini aldı
28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından döviz kuru sert yükseliş gösterdi. Tarihi zirvelerin görüldüğü süreçte birçok ürüne de zam geldi.

Temel ihtiyaçlardan olan tüp de zamlardan nasibini aldı. Birçok marka tüp fiyatlarında değişikliğe gitti.

Son olarak 27 Haziran'da belirlenen fiyatlara göre, yüzde 4'lük bir artış yapıldı. Bazı markaların 12 kiloluk ev tüpleri 365 liradan 380 liraya, bazılarının fiyatı ise 375 liraya yükseldi.

Yine aynı şekilde 2 kiloluk piknik tüpü 90, bazı markaların tüpleri ise 75 liraya çıktı.

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Mutfak TüpüZam
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