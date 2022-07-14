Mutfak tüplerine zam geldi



Yılın ilk gününde 238 lira olan tüpe sene başından bu yana düzenli olarak zam geliyor. LPG'ye gelen zamlardan etkilenen ev tipi tüpler şu an 315 liradan satılıyor.

Dün gece yarısından itibaren LPG gelen 28 kuruşluk zam, 12 kilogramlık mutfak tüplerine 6 liralık zam olarak yansıdı. Zamdan önce 309 liraya satılan mutfak tüpleri bugün itibarıyla 315 liradan satılıyor.

"10 YILDA YAŞANAN BÜYÜK DEĞİŞİM"

Ev tipi büyük tüp 10 yıl önce 65 liraya satılıyordu. 2012’nin en yüksek fiyatı ise aralık ayında gelen 2 TL’lik zam ile 67 lira olmuştu.

1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 120 liraya alınan 12 kilogramlık mutfak tüpünün 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla satış fiyatı 215 lira 50 kuruşa çıkmıştı.

2021'de 11 ayda 12 kilogramlık mutfak tüpüne 20 defa zam yapıldı. Artış yüzde 80'in üzerinde gerçekleşmişti.

Bugün ise mutfak tüpü son gelen zam ile birlikte 315 liraya satılıyor.