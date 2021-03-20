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Naci Ağbal görevden alındı Merkez'e başkan dayanmıyor

4 ay önce Merkez Bankası Başkanlığı'na getirilen Naci Ağbal, 133 gün sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile görevden alındı.

20 Mart 2021 Cumartesi 07:12
Naci Ağbal görevden alındı Merkez'e başkan dayanmıyor

Naci Ağbal görevden alındı Merkez'e başkan dayanmıyor



Son dakika haberi, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, gece yarısı kararnamesi ile görevinden alındı. Naci Ağbal'ın görevi 4 ay 11 gün sürdü. Ağbal görevden alınmasının ardından sosyal medya hesabından "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum" mesajı yayınladı. Yeni Şafak Gazetesi son iki gündür Merkez Bankası eski Başkanı Naci Ağbal ve ekibini hedef alan haberler yayınlarken, AK Parti içinde faiz artırımına karşı tepkiler yükseliyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Naci Ağbal, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci maddesi kapsamında görevden alındı. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

FAİZ ARTIŞI YAPAN AĞBAL HEDEF OLMUŞTU

Son olarak Merkez Bankası, beklenmedik şekilde önden yüklemeli 2 puanlık faiz artışına gitmiş sonrasında dolar 7.21 TL’ye kadar gevşemişti. Perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz yüzde 19’a çıkarılmıştı. Bu faiz düzeyi G20 ülkeleri içinde yüksek faizde Türkiye’yi ikinci sıraya çıkarmıştı. Kimi çevrelerce son faiz artışı eleştirilirken dönemi içinde 8.75 puan faiz artışı yapan Ağbal dikkatleri üzerine çekmişti. AK Parti'ye yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi, Ağbalı hedef alan haber ve yorumlara yer veriyordu.


7 Kasım 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan cumhurbaşkanı kararı ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alınmış, yerine Naci Ağbal atanmıştı. Bu tarihten sonra enflasyondaki yükselişi dizginlemek için Merkez Bankası yaklaşık faizini yüzde 10.75’ten yüzde 19’a kadar yükseltmişti.

HALEF VE SELEF AYNI MEMLEKETTEN

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınan Naci Ağbal ile göreve atanan Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun Bayburtlu doğumlu olması dikkat çekti. Naci Ağbal, 1968 yılında Bayburt'un Yoncalı köyünde dünyaya gelirken Şahap Kavcıoğlu, 23 Mayıs 1967'de Bayburt'ta doğdu.

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıAtama
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