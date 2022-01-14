

Naksan Plastik ihalesinde kıyasıya pazarlık



TMSF, ihalede verilen en yüksek teklif olan 1 milyar 245 milyon TL + KDV’yi yeterli görmeyip ihaleye pazarlıkla devam etme kararı almıştı. 14 Ocak 2022 Cuma günü saat 15:30’da TMSF binasında, yatırımcılarla yapılan pazarlıkların sonucunda, Naksan Plastik ihalesinde teklif tutarı, KDV dahil 1 milyar 476 milyon 180 bin TL’ye çıktı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), üretimi durmuş haldeyken kayyım olarak görevlendirildiği Naksan Plastik’i tam kapasite olarak çalışır hale getirdikten sonra ihale ile satışa çıkarmıştı. Dünyanın önde gelen dört büyük denetim şirketinden biri tarafından yapılan değerlendirmelerden sonra, muhammen bedel 1 milyar 179 milyon TL olarak belirlenmişti.

4 Ocak 2022 tarihinde üç yatırımcının katıldığı ihalede en yüksek teklif, 1 milyar 245 milyon TL + KDV olmuştu. TMSF Fon Kurulu, bu tutarı onaylamayıp ihaleye pazarlıkla devam etme kararı almış ve yatırımcıları 14 Ocak 2022 Cuma günü saat 15:30’da pazarlığa davet etmişti. TMSF binasında yapılan pazarlıkların sonucunda, Naksan Plastik ihalesinde teklif tutarı, KDV dahil 1 milyar 476 milyon 180 bin TL’ye çıktı.

İhale sonucu, Satış Komisyonu tarafından TMSF Fon Kuruluna sunulacak. Fon Kurulu’nca uygun bulunması halinde, Rekabet Kurumu gibi ihale ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli izin ve onaylar alınacak.

En yüksek teklif onaylanırsa, ihale şartnamesi gereği, yaklaşık 2000 Naksan Plastik çalışanının tüm özlük haklarının sorumluluğu da yatırımcı tarafından üstlenilmiş oluyor. Naksan Plastik çalışanlarının kıdem, ihbar ve işçilik alacağı gibi kalemlerinden oluşan ve toplamı 110 milyon TL’yi aşan yükümlülüğü bulunuyor.

TMSF ihale şartnamesine göre, Naksan Plastik müşterilerinin hakları da güvence altına alınmış olunuyor. Daha önce siparişi alınan, imalatına başlanan ancak imalat süreci henüz tamamlanıp teslim edilemeyen ürünler, tüm eksiklikleri tamamlanarak müşterisine eksiksiz teslim etme yükümlülüğü altında.

Naksan Plastik tarafından çeşitli muhataplara sunulmuş olan teminatlar da ihale alıcısı tarafından değiştirilecek ve teminatların Naksan Plastik’e iadesi sağlanacak. Bu süreçte oluşacak teminat mektup komisyonları ile tazmin taleplerinden de ihaleyi kazanan sorumlu olacak.

TMSF Fon Kurulu, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından onay ve izinler geldikten sonra nihai kararını vermek için toplanacak. Naksan Plastik’in satışının onaylanması durumunda, ihaleye katılan yatırımcılar ve verdikleri teklifler kamuoyuyla paylaşılacak.