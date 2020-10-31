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Naturelgaz, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devraldı

Naturelgaz’ın SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devralma süreci tamamlandı

31 Ekim 2020 Cumartesi 10:30
Naturelgaz, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devraldı

Naturelgaz, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devraldı

Global Yatırım Holding iştiraki ve Türkiye taşımalı doğal gaz pazarının (CNG: Sıkıştırılmış Doğal Gaz / LNG: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) önde gelen oyuncularından Naturelgaz, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devralma sürecini tamamladı. Naturelgaz, devralma bedeli olarak 32 milyon 411 bin 12 lira ödedi.

Gerçekleştirilen Naturelgaz Yönetim Kurulu Toplantısı’nda daha güçlü mali tablolar ile daha güçlü bir halka arz için SPK’ya yapılmış olan halka arz başvurusunun geri çekilmesine karar verildi. Halka arz başvurusunun 31.12.2020 mali tabloları ile tekrar yapılması ve/veya halka arz sürecinde gelen stratejik ortaklık teklifleri dahil stratejik opsiyonlar yeniden değerlendirilecek.

Global Yatırım Holding iştiraki ve Türkiye taşımalı doğal gaz pazarının (CNG: Sıkıştırılmış Doğal Gaz / LNG: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) önde gelen oyuncularından Naturelgaz, SOCAR Türkiye’nin LNG ve CNG dağıtım operasyonlarını devralma sürecini tamamladı. Naturelgaz, 32 milyon 411 bin 12 liralık devir bedelini tek seferde ve nakit olarak ödedi.

Socar Turkey LNG’nin devrine ilişkin olarak Naturelgaz ile Socar Türkiye arasında hisse satın alım sözleşmesi 6 Şubat’ta imzalanmıştı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hisse devrine ilişkin yapılan başvurunun ardından doğal gaz piyasasında lisans sahibi bir şirketin, kendi faaliyet alanında faaliyet gösteren diğer bir şirkete iştirak etmesinin Doğal Gaz Piyasası Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesi ile birleşmeye onay vermemişti. Bunun üstüne Hisse Satın Alma Sözleşmesi'nde "alıcı" taraf Global Yatırım Holding’in’ın bağlı ortaklığı Naturel Doğal Gaz Yatırımları A.Ş (Naturel Doğalgaz) olarak yeniden düzenlenmişti. Düzenleme sonrası tüm resmi izinlerin alınmasının ardından hisse devri gerçekleştirildi.

Stratejik ortaklık teklifleri gözden geçirilecek

Devralmanın yanında daha güçlü mali tablolar ile halka arzı hedefleyen Naturelgaz’ın SPK’ya yapmış olduğu halka arz başvurusu da geri çekildi. Gerçekleştirilen Naturelgaz Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, ‘Socar LNG'nin Naturelgaz'a getireceği katma değer ve birleşmenin Naturelgaz şirket değerinde yaratacağı pozitif etki göz önüne alınarak Naturelgaz'ın birleşme öncesi mali sonuçlarını gösteren 30.06.2020 mali tabloları ile SPK'ya yapmış olduğu halka arz başvurusunun geri çekilmesine’ karar verildi.

Bu kapsamda Naturelgaz'ın halka arz başvurusu, 2020 yılsonu için öngörülen kar rakamı ve birleşme işleminin sonuçlarıyla beraber 31.12.2020 mali tabloları ile yapılması; bu süreçte de stratejik ortaklık teklifleri dahil stratejik opsiyonların yeniden değerlendirilerek, alternatiflerin gözden geçirilmesi planlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
NaturelgazSocarLNGCNG
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