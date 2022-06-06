Nebati'nin 'Dar gelirli hariç herkes kâr etti' itirafı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar. Çarklar dönüyor" sözlerine muhalefet tepki gösterdi. Yapılan açıklamalarda, Nebati'nin bahsettiği sistemin yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yaptığı vurgulandı. Nebati'nin bu sözlerine gün içinde düzeltme göndermesi dikkatlerden kaçmadı. Bakan Nebati'nin sözlerine parti içinden de tepkiler geldi.



İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde Bakan Nebati'nin itiraf gibi sözlerini yazdı.

Bakan Nebati, kampta yaptığı konuşmada enflasyonu değerlendirerek 'çok sert tedbirler almak yerine' büyümeyi tercih ettiklerini, bu sistemde ise dar gelirliler hariç herkesin kâr elde ettiğini söyledi.

"DAR GELİRLİLER HARİÇ HERKES KÂR ETTİ"

Bakan Nebati'nin enflasyona dair itiraflarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında ele aldı.

Selvi'nin yazısından ilgili bölüm şöyle:

Selvi'nin aktardığına göre Bakan Nebati yaptığı konuşmada "Dövizi düşürmek için yüksek faiz artışı yapabilirdik. Ama o zaman üretim bundan olumsuz etkilenirdi. Biz bir yol ayrımına gittik. Enflasyonla birlikte büyümeyi tercih ettik. Yoksa enflasyonu düşürmek için çok sert tedbirler alabilirdik. Yüksek faiz artışı yapardık. O zaman üretim dururdu. Kur korumalı TL’ye geçerek bir yandan doları frenledik. Diğer yandan üretimi ve büyümeyi tercih ettik. Bu sistemden dar gelirliler hariç üretici firmalar, ihracatçılar kâr ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Çarkların döndüğünü söyleyen Nebati, "Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini arttırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz" dedi.