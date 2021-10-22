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Netahsilat, 2021 yıl sonu tahsilat hedefini 61 milyar TL’ye yükseltti

Türkiye’de 2 binden fazla firma ve 420 binin üzerinde bayinin, online tahsilat işlemlerinde tercih ettiği Netahsilat, sektörel bazlı verileri de açıkladı. Buna göre; otomotiv sektörü, %61 artışla en çok işlem yapılan sektör oldu ve süregelen liderliğini sürdürdü.

22 Ekim 2021 Cuma 11:49

Netahsilat, 2021 yıl sonu tahsilat hedefini 61 milyar TL’ye yükseltti

  • Eçözüm Bilgi Teknolojileri’nin Online Tahsilat Ürünü ‘Netahsilat’, 2021 yılı başında 55 milyar TL olarak duyurduğu online tahsilat hedefini 61 milyar TL’ye çıkardı.
  • Her geçen gün büyüyen ekosisteminde, yılın ilk 9 aylık rakamlarını açıklayan Netahsilat, otomotiv sektöründeki %61’lik büyüme ile dikkat çekti.
  • Daha önce en çok tahsilat yapan ilk 10 sektör arasında yer almayan tekstil sektörü ise %150'lik bir artışla ilk 10’a girmeyi başardı.

Eçözüm Bilgi Teknoloji’lerinin online tahsilat sistemi “Netahsilat” ekosistemi üzerinden; 2021 yılının ilk 9 ayında, 6,1 milyon adet işlem ve 42,3 milyar TL tahsilat gerçekleşti. Beklentilerin üzerinde gerçekleşen işlem adedi üzerine Netahsilat, 2021 yıl sonu hedefini 55 milyardan 61 milyar TL’ye yükseltti.

Türkiye’de 2 binden fazla firma ve 420 binin üzerinde bayinin, online tahsilat işlemlerinde tercih ettiği Netahsilat, sektörel bazlı verileri de açıkladı. Buna göre; otomotiv sektörü, %61 artışla en çok işlem yapılan sektör oldu ve süregelen liderliğini sürdürdü.

Yapı sektörü, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87 büyürken, orman ürünleri sektörü ise tahsilat hacmini %85 artırdı. 2021 yılının 9 aylık verilerine göre; ilk 10 sektör arasına giremeyen tekstil sektöründeki hareketlenme dikkat çekti. Geçen yılın aynı dönemine göre; %150’lik artış gösteren tekstil sektörü, en fazla tahsilat yapılan sektörler arasında 9. olarak listeye girdi. Bankaların taksit uygulamalarındaki sınırlamaların etkisi ile 2 taksitli işlemler önceki döneme göre azalırken, 5 ve üzeri taksitli işlemlerde artış yaşandı.

Eçözüm Genel Müdürü Refik Sarıtepe: ‘’Netahsilat’ın avantajlarından yararlanan şirket sayısı her geçen gün artıyor.’’

Türkiye’nin en büyük B2B Kredi Kartı Tahsilat Platformu Netahsilat’ı kullanan işletmelerin, istikrarlı bir şekilde artmaya devam ettiğini kaydeden Eçözüm Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Refik Sarıtepe,  “Eylül 2021 itibariyle Netahsilat’ı kullanan işletme sayısı 2 bini aştı, bu durum bizim için farklı bir gurur ve sevinç kaynağı oldu. Ekosistemdeki bu büyüme firmaların; teknolojinin kolaylıklarına, her geçen gün daha fazla entegre olduklarını gösteriyor. Biz Netahsilat olarak şirketlere; bayileri, alt bayileri, aboneleri, hizmet veya ürün sattıkları müşterilerinden, tek çekim veya taksitle, TL veya dövizli tahsilat alabilme imkânı sunuyoruz.’’ dedi.

Netahsilat, tüm posların tek ekrandan kullanılmasına olanak sağlıyor.

Eçözüm Online Tahsilat Sistemi Netahsilat ile; firmaların, bankalardan veya ödeme kuruluşlarından aldıkları POS’larını, Netahsilat sistemine entegre edip kolayca online tahsilata başlayabileceklerini söyleyen Sarıtepe şöyle devam etti:

“Bizim sunduğumuz sistem ile firmalar istedikleri bankalar ve bankalardan bağımsız olarak Netahsilat sistemine entegre ödeme kuruluşları ile çalışabiliyorlar. Bu durum da müşterilerimize büyük esneklik sağlıyor. Bayi kanalı olan şirketler; bayilerinden, bayilerinin alt bayilerinden ve bayilerinin müşterilerinden tahsilatlarını tek bir ekran üzerinden kolayca yapabiliyor. Ayrıca Netahsilat’ın bayi tahsilat sistemi ile yaptıkları satışların tahsilatını, merkez şirketin sanal poslarına yapabiliyor. Böylelikle bayi ve alt bayiler, bankalar ile pos/sanal pos anlaşmasına gerek olmadan ve daha da önemlisi yüksek komisyonlar ödemeden, ana firma üzerinden tahsilat yapabildikleri bir platforma dahil oluyorlar. Sistemin kolaylıklarına alışan şirket sayımızda, bu yıl tahmin edilenin üzerinde bir büyüme ile karşılaştık ve buna bağlı olarak tahsilat hedeflerimizi yükselttik. Yılın başında 55 milyar olarak öngördüğümüz işlem hacminin, yılın ilk 9 ayında 42,4 milyarını gerçekleştirdik. Bu nedenle yıl sonu hedeflerimizi revize ettik ve yıl sonunda 61 milyar TL’lik bir online tahsilat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz.’’

Netahsilat Hakkında: 

Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. Online Tahsilat ürünü olan Netahsilat; güvenli sanal pos altyapısı, 3D Secure uyumlu, uluslararası PCI DSS Level 1 güvenlik sertifikasına ve standartlarına sahip, dövizli ve çok dilli çalışabilen, online tahsilat sistemidir. Netahsilat; bayilerden, tüketicilerden, abonelerden, müşterilerinden web ve mobil uygulama üzerinden hem taksitli hem tek çekim kredi kartı tahsilatı yapabiliyor. Netahsilat sistemleriyle TL’nin yanı sıra; USD, EURO, GBP, SAR ve benzeri döviz cinsleriyle de tahsilat yapılabiliyor ve istenirse sistem farklı dillerde çalışabiliyor. Bütün ERP ve muhasebe programlarıyla kolayca entegre edilen ve tahsilatların, otomatik olarak muhasebeye aktarıldığı entegrasyon gücü sayesinde; kullanıcılara, üst düzey iş gücü ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Son Güncelleme: 22.10.2021 11:56
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