Netaş ilk çeyrekte satış gelirlerini yüzde 62 artırdı

Türkiye’nin öncü inovasyon ve dijital dönüşüm şirketi Netaş, 2021 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Netaş, 2021 yılının ilk çeyreğinde satışlarını yüzde 62 oranında artırarak 492 milyon TL’ye yükseltti. Aynı dönemde şirketin aldığı sipariş miktarı yüzde 49 artışla 390 milyon TL, toplam kayıtlı siparişi ise yüzde 30 yükselişle 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ana hissedarı ZTE ile telekomünikasyon teknolojileri alanındaki payını büyüten Netaş’ın alınan sipariş miktarına bakıldığında, telekom segmenti yüzde 73, sistem entegrasyonu yüzde 45 büyüme kaydetti. Aynı dönemde şirketin brüt karı 17 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Satış gelirlerinde ise en yüksek hacim yüzde 58 payla sistem entegrasyonu tarafında elde edilirken, telekom sektörünün payı yüzde 28 oldu.

Netaş CEO’su Ali Emir Eren, “Pandemi döneminde kurumların ve kritik süreçlerin hızla dijitale taşınmasında önemli sorumluluklar üstlenerek özellikle sağlık, telekom, kamu, finans, enerji, perakende gibi stratejik sektörlerin kesintisiz olarak faaliyetlerini sürdürmelerine destek olduk” dedi.

Telekom operatörleriyle işbirliklerimizi ArGe gücümüz ile geliştirdik

Netaş’ın en güçlü kası olan telekomünikasyon teknolojilerinde 2020 yılında ZTE ile birlikte önemli bir sıçrama yakaladığına dikkat çeken Eren, şunları kaydetti: “Kurulduğumuz günden bu yana ana kasımız olan telekomünikasyon teknolojileri alanında 2020 yılında yakaladığımız büyümeyi 2021 yılının ilk çeyreğinde de sürdürdük. ArGe’mizde telekom operatörleri için geliştirdiğimiz yazılım çözümleriyle sunduğumuz çeşitlendirilmiş hizmetler, 54 yıllık telekomünikasyon teknolojilerindeki bilgi birikimimiz ve dünya telekomünikasyon teknolojileri devi olan ana hissedarımız ZTE’nin ürünleri ile satış hacmimizi ciddi oranda artırdık.”

Eren, ilk çeyrekte bir yandan IPTV alanında üstlendikleri proje devam ederken, diğer yandan Wifi-6 HGW ve VDSL Modem ile ev internet hizmetleri pazarında büyüdüklerini ifade etti. Ali Emir Eren, “Söz konusu dönemde; üç büyük telekom operatörü ile mevcut işbirliklerimizi geliştirdik, yeni projeler ile büyümemizi sürdürdük. Müşteri hizmetleri süreçlerinin dönüşümünde iki farklı operatörün projelerini üstlendik. Bununla birlikte daha önce ZTE ile birlikte üstlendiğimiz bir diğer operatörümüzün IPTV altyapısının yenilenmesi projesinin devamı olarak “IPTV müşteri hizmet portalı” projesine başladık. Söz konusu projede, teknik çözüm ve entegrasyonları ZTE ile birlikte yürüteceğiz. Sunacağımız arka plan müşteri hizmetleri çözümü, bu anlamda ilk yerli çözüm olacak ve benzer projeler için sektörde bir referans niteliği taşıyacak” dedi.

Aynı dönemde operatörler tarafında kazandıkları ilk veri merkezi projesini de başarıyla tamamladıklarını belirten Eren, şöyle devam etti: “Yine bir operatörümüz için NFV (Ağ Fonksiyonlarını Sanallaştırma) tabanlı vSBC (Sanal Oturum Sınır Denetleyicisi) altyapısının oluşturulması projesine başladık. Ayrıca “Test Hizmetleri” portföyümüze de yeni bir operatörümüzü ekledik. Test ve Kalite Süreçleri konusundaki yetkinliklerimiz sayesinde kazandığımız projede Visium Farm, Visium Load gibi ArGe ürünlerimizi kullanacağız.”

Eren, Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri’nin İstanbul dahil 13 ilde yeni nesil 112 acil çağrı merkezi projesi altyapı kurulumu projesinin çalışmalarının devam ettiğini de aktardı.

Apple’ın onarım hizmetlerini üstlendik

Netaş’ın servis şirketi olan Bilişim Hizmet Destekleri (BDH) ile telekom sektöründe büyümeye devam ettiklerini belirten Ali Emir Eren; “Onarım hizmetleri alanındaki yetkinliklerimizi, dünyanın en değerli telefon cihazı markaları ile buluşturmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Türk Telekom ile başladığımız merkez onarım servisi projesinin devamı olarak, bu dönemde Apple ile de servis sözleşmesi imzaladık. Böylece BDH, Türk Telekom üzerinden satılan Apple cihazlarının da onarım hizmetini verecek” dedi.

Finans sektöründe yazılım ve test ile büyüdük

Eren; “Finans sektöründeki büyümemiz devam ediyor. Ziraat Bankası ile 2020’de başlayan Finansal Ekran Dönüşüm Projesi’nin kapsamını genişletiyoruz. Bu kapsamda, bankacılık ekranlarının ön yüzle modernizasyonu ile başlayan proje, uçtan uca teknoloji dönüşümlerini kapsayacak şekilde yeniden planlanıyor. Dış kaynak ve anahtar teslim projeler sayesinde dijital dönüşüm yolculuğunda Garanti Bankası ile de stratejik ortaklık geliştirdik” açıklamasında bulundu.

Pandemide Cihaz Parkuru Yönetim ürünümüz Visium Farm’a yüksek talep

Eren, açıklamasına şu şekilde devam etti: “Cihaz Parkuru Yönetim ürünümüz Visium Farm’ın uzaktan kullanım özelliği sayesinde, evden de ofiste olduğu gibi merkezdeki test cihazları paylaşımlı olarak kullanılabiliyor. Bu nedenle pandemi döneminde en fazla tercih edilen ürünlerimizden biri kendi ArGe’mizin geliştirdiği Visium Farm oldu. Finans-sigorta alanındaki müşteri portföyümüze; Ziraat Bankası, Akbank, Ziraat Katılım Bankası gibi bankaların yanına Vakıf Katılım, Mapfre’yi de dahil ettik.”

“Sistem entegrasyonu tarafında ise, Türkiye’nin en büyük online pazaryerlerinden birinin yeni veri merkezi network altyapısı kurulumunu Cisco’nun son teknoloji ürünleri ile gerçekleştirdik” diyen Eren; kamu tarafında üç şehrin statlarının dönüşüm projesini üstlendiklerini, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı merkez- taşra genel bakım, geliştirme ve güncelleme projesine devam ettiklerini aktardı.