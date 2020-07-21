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Next Level AVM'de Çaytaze 

Yeme içme sektörünün vazgeçilmezlerinden “Çaytaze” markası misafirlerini Next Level AVM’de ağırlamaya başladı…

21 Temmuz 2020 Salı 09:48
Next Level AVM'de Çaytaze 

Next Level AVM'de Çaytaze 

JLL Türkiye tarafından yönetilen, keyifli, konforlu ve güvenli alışverişin ilk adresi olan Next Level AVM, kafe kültürünün önemli temsilcilerinden Çaytaze markasını da bünyesine kattı.


Next Level AVM Teras’ta kapılarını açan Çaytaze, geniş menü seçenekleri, mesafeli oturma düzeni ve hijyenik ortamda özenle hazırlanmış yiyecek içecek alternatifleriyle ziyaretçilerine temiz, güvenilir ve keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara harfiyen uyulan mekanda, mutfak çalışanlarından garsonlara kadar tüm çalışanların sağlığına ve temizliğine büyük özen gösteriliyor, ziyaretçilere hijyenik koşullarda hizmet sunuluyor.
 

Teras keyfi renklendi
 

Yaz mevsimi nedeniyle ziyaretçilerin tercih ettiği Next Level teras, pandemi döneminde de Ankara’nın gözdesi haline geldi. Sıcak yaz günlerinde açık havada hem güvenli hem de serin ve konforlu alanlar sunan teras alanı, barındırdığı lezzet durakları ile de keyifli anlar yaşatırken, sevilen markalara eklenen “çaytaze” ile daha da renkleniyor, misafirlere zengin seçenekler sunuyor.
 
Next Level Hakkında:

Next Level Alışveriş Merkezi, şehrin en gelişmiş lokasyonu Söğütözü’nde, Eskişehir ve Konya yollarının kesişim noktasında yer alıyor. Birbirinden seçkin dünya markalarını bünyesinde barındıran alışveriş merkezi, dekorasyonundaki incelikli detayları, tavanı şeffaf süs havuzlarından içeriye süzülen gün ışığı ile ziyaretçilerine ferah ve konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor. Geniş alanlarının yanı sıra Teras alanıyla da ziyaretçilerini açık hava ile buluşturan Next Level Alışveriş Merkezi, Koronavirüs sürecinde de misafirlerine rahat, konforlu ve güvenli alışverişin yanı sıra keyifli vakit geçirme imkanı da sunuyor. 

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