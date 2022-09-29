NFT piyasasında neler oluyor | İşlem hacminde şoke eden tablo

NFT piyasasında neler oluyor | İşlem hacminde şoke eden düşme



Bitcoin borlarında yaşanan değer kaybı NFT piyasasındaki yatırımcıları vardu. NFT’lerin işlem hacimleri, bu yıl ocak ayındaki rekor seviyeden yüzde 97 düştü.

Blok zincirlere kaydedilen dijital sanat ve koleksiyonlar olan’lerin işlem hacimleri, bu yıl Ocak ayındaki rekor seviyeden yüzde 97 düştü.

Dune Analytics'ten alınan verilere göre, NFT işlem hacmi 2022'nin başında 17 milyar dolar seviyesinden Eylül ayında 466 milyon dolara düştü.

Bloomberg HT'deki haberde, NFT çılgınlığındaki bu çöküşün, hızla sıkılaşan para politikalarının, spekülatif varlıkları negatif bir şekilde etkilemesiyle kripto sektöründe yaşanan 2 trilyon dolarlık yok oluşun küçük bir parçası olarak göze çarptığı ifade edildi.