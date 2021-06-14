Nims Gıda dondurarak kuruttuğu meyvelerin yüzde 98’ini ihraç edecek
Türkiye’nin önemli sanayi ve teknoloji şirketlerinden İskefe Holding’in bünyesinde faaliyete başlayan Nims Gıda, Freeze Dry teknolojisi kullanarak dondurduğu meyve ve sebze ürünlerinin yüzde 98’ini Avrupa ve Amerika’ya ihraç edecek. Nims Gıda, dünyadaki büyük gıda üreticilerinin tedarikçisi olmayı ve Türkiye’nin katma değerli organik tarım ürünleri potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor.
2020’de organik tarım ve sürdürülebilirlik prensipleriyle üretime başlayan Nims Gıda, bugün dünyada 40 milyar dolar piyasa büyüklüğüne sahip Freeze Dry teknolojisiyle meyve ve sebzeleri dondurarak piyasaya sunuyor. Türkiye’de aynı çatı altında hem donuk gıda operasyonu hem de Freeze Dry üretimi yapabilen en büyük tesis olma özelliği taşıyan Nims Gıda’nın Balıkesir’deki fabrikası, 2.500 tonluk depolama alanıyla 12 ay boyunca müşteri taleplerine hizmet verebilecek şekilde üretim yapıyor.
“Çiftçilerimizle birlikte bu yıl bin tonluk organik çilek ürettik”
Tarladan taze toplanmış meyvelerin fabrikaya, oradan tüketiciye uzanan yolculuğunu anlatan İlter Fıçıcı: “Kontratlı üreticilerimizle birlikte yetiştirdiğimiz çilekleri hasat ettikten sonra Balıkesir’deki tesisimize transfer ediyoruz. Yüksek teknoloji kullanarak ürünleri soğutuyor ardından her bir ürünü tek tek -40 derece donduruyoruz. Pazardan alınan çilekle bizim tarladan direkt fabrikaya götürüp dondurduğumuz çilek arasında tazelik ve besin değeri farkı oluyor. Tarladan hale, halden markete ve son olarak tüketiciye giden çilek bu süreçte bozulmaya başlıyor ve besin değerini kaybediyor. Mikrobiyolojik, kimyasal ve pestisit analiz sürecine tabi olmadan gerek tarladan gerekse seradan hasat edilip soframıza gelen yaş ürünlerin yüzde 99’u denetlenmiyor. Biz tarlanın hazırlanmasından hasata kadar sürecin her aşamasında kontrol ederek ve tarladan direkt fabrikaya getirip dondurarak meyvelerin besin değerinin korunmasını sağlıyor ve kullanım süresini uzatıyoruz” diyor.
Çiftçiye alım garantisi veriliyor
Üreticilerle 1 ve 3 yıllık sözleşmeler gerçekleştirerek ürünleri sözleşme dahilinde belirlenen fiyattan almayı taahhüt eden Nims Gıda, çiftçilere belirli süreçlerde ayni ve nakdi destekte bulunuyor. Tüm süreçlerde sahada bulunan mühendis ve teknik personeliyle birlikte çiftçilere 7/24 destek veren Nims Gıda, 20 üretici ile başladığı üretimine 100 çiftçi ile devam etmeyi hedefliyor.
Nims Gıda Hakkında: Türkiye’nin önemli sanayi ve teknoloji şirketlerinden İskefe Holding’in iştiraki olan Nims Gıda tarladan taze olarak toplanan meyveleri Freeze-Dry teknolojisi ile dondurarak katma değerli tarım ürünleri üretiyor. Medikal teknolojiler alanında yenilikçi ürünleriyle dikkat çeken İskefe Holding’in 7 deri sanayi fabrikası, jelatin üretim tesisleri, protein üretim tesisleri, hidrolizat ve aminoasit üretim tesisleri ve Ar-Ge merkezleri bulunuyor.