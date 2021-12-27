Noel Baba Rallisi | ÜNLÜ & Co Günlük Bülten

NOEL BABA RALLİSİ

Noel tatili sonrasında ilk 6 işlem gününde gerçekleşen dönemsel yükselişe Noel baba rallisi denmektedir. 1896’dan bu yana Dow Jones, Noel sonrasında 6 işlem gününde %77 olasılıkla yükseliş gerçekleştirmiştir, ortalama yükselişi ise %1.49 olmuştur. Bu dönemsellik Noel baba rallisidir. Noel baba rallisi sonrasının ilk haftasında yükseliş olasılığı %56, ortalama yükseliş %0.16 seviyesindedir. Genellikle iyi geçen bir yılın sonunun iyi bir şekilde kapanması ve gelecek yılın beklentileri ile yeni yıla iyi bir başlangıç olması beklenir. Aralık ayı içerisinde piyasalar insanlardan daha önce Omicron varyantına bağışıklık gösterdi ve ekonomik büyümeye yönelik engel olmayacağını fiyatladılar. Yeni yıla Noel baba rallisi ile başlayıp devam etmesi beklenen yurt dışı borsaların ekstra motivasyona ihtiyacı olabilir. Yılın son haftasına %24 yükselişle giren S&P500’de F/K oranı 21.5’e yükseldi, uzun vadeli ortalamaların 15.5’de bulunması, 2022’de aşırı değerlenmeye yönelik endişeler beraberinde getirecektir. Getirecektir diyoruz, çünkü S&P500’de 2021’de şirket karları %50 artarken 2022’de %8,3 artması beklenmektedir. Yurt dışı borsalar rekorlar ile bir yılı tamamlarken umutlar ile yeni bir yıla giriyorlar ama şirket karlarını artması ile ilgili yeni motivasyonlara ihtiyaçları olacak.

Kur korumalı TL mevduatlara büyük bir ilgi oluştu, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma günü katıldığı bir canlı yayında 23.8 milyar TL’nin toplandığını açıkladı. İnternet şubesi gibi kanallarında aktif hale gelmesi ile büyüklüğün daha hızlı artması bekleniyor. İlk etapta dövize yönelebilecek TL’nin önüne geçilmesi kuru rahatlatan büyük bir etken oldu. Dolar kurunun hızlı düşmesi istenmemektedir. TCMB Başkanı Kavcıoğlu kur çok hızlı düşerse döviz alımı yapabileceklerini açıkladı. 10.20-11.20 aralığı gelecek üç aylık dolar ihtiyacı için uygun bir aralık olabilir.

BIST100 Noel’i kutladı. BIST100 Noel tatili ile nefes aldı, bugün ve yarın Londra tatil nedeniyle kapalı olmayı sürdürecek. BIST100, Cuma %4.76 artışla gün içi en yüksek seviyeden kapandı, taban çeken bazı hisselerin tavandan kapatması karamsarlığı dağıttı. Cuma günü dağılan karamsarlık, yurtdışı borsalarda Noel baba rallisi heyecanı toparlanma için büyük motivasyonken kurun gerilemesi risk olacak. 1832 ana destek, 1892 üzerinde dengelenme ise 1990 ve 2070 dirençlerine doğru toparlanmanın devamı anlamına gelecek.

Aralık vadeli BIST30 kontratı. Aralık vadeli kontratları için bu hafta vade sonudur. Cuma günü gelen tepki alımları ile 2070’de önemli bir direnç destek haline gelmiştir. Kırmızı ve mavi ortalamalar 2070’de yataya geçti, kırmızı mavi ortalamayı keserse tepki hareketi teknik olarak onaylanacak, 2197 ile 2400 arasında bir noktaya kısa vadeli yükseliş sürebilecektir. Saatlik göstergelerde MACD ve RSI göstergeleri alım bölgesine geçmiştir. Destek seviyelerimiz 2070 ve 2000, direnç seviyelerimiz 2197 ve 2300’dür.

Aralık vadeli Dolar/TL. Aralık vadeli kontratları için bu hafta vade sonudur. Cuma günü, “10.78-11.64 aralığında toparlanma ve dengelenme, 11.64 üzerine çıkılması satış baskısını kıracaktır.” demiştik. Bugünde aynı beklentimizi koruyoruz.