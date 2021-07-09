Norm Holding Bunyesindeki İki Sanayi Firmasi ISO 500 Listesinde

İzmir merkezli Norm Holding’in firmaları arasında bulunan Norm Somun ve Norm Salihli, İstanbul Sanayi Odası’nın (ISO) açıkladığı 2020 yılı Türkiye’nin en büyük ikinci 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yer alarak başarılarını taçlandırdı. İSO’nun açıkladığı listede Norm Somun 98’inci sırada yer alırken, Norm Salihli 197’nci sırayı alarak Ege Bölgesi ve Türk sanayisindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Norm Holding Endüstri Grubu Başkanı Mahmut Öztürk

Norm Somun Büyüyor

ISO ikinci 500 Sanayi Kuruluşu listesine 98’inci sırada giriş yapan Norm Somun, bugün iki farklı tesisinde üretim gerçekleştiriyor. İlk kez 1996 yılında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulan ve bugün 40 bin metre karelik toplam alanda; 330 çalışanı ve aylık 2 bin ton kapasitesiyle üretimini sürdüren Norm Somun; ikinci tesisini 2014 yılında Manisa’nın Salihli’de ilçesinde kurdu. Bugün bu tesis, 30 bin metre karelik yerleşkesinde 350 çalışanı ile ayda 2 bin 500 ton üretim kapasitesine ulaşmış durumda.

Çok çeşitli standart ve özel somun üretimleri haricinde otomotiv sanayiinde kullanılan özel parçalar ve özel burçlar gibi ürünlerin üretimini üst düzey teknoloji ve toplamda 680 çalışanıyla gerçekleştiren Norm Somun, önümüzdeki yıl tesis alanlarını 95 bin metre kareye, üretim kapasitesini de ayda 5 bin 500 tona çıkarmayı planlıyor.

Norm Salihli’den ekonomiye katma değer

Listeye 197’nci sırada dahil olan Norm Salihli ise 2013 yılında kuruldu. Norm Holding’in büyümesiyle birlikte çok kısa sürede ürün yelpazesi ve makine parkurunu genişleten firma, 2013 yılında Manisa Salihli tesisinde üretime başladı. Bugun 45.000 m2 yerleşkesinde toplam 431 çalışanı ile ayda 4500 tonluk üretim gerçekleştiren Norm Salihli, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamayı sürdürüyor.

“Yeni Yatırımlar Güç Katacak”

Norm Holding Endüstri Grubu Başkanı Mahmut Öztürk, holding bünyesinde bulunan her iki firmanın da Ege Bölgesi ve özellikle Türk sanayisinin gelişim sürecinde büyük roller oynadığını belirterek “İhracatımız, ekonomimize katkımız ve istihdamımız ile geleceğe güvenle bakıyoruz. İSO listesinde iki firmamızın da bulunması bizler adına gurur verici. Yeni yatırımlarımızla bu başarıyı daha da yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Gelen bu başarıda bizimle beraber olan tüm çalışma arkadaşlarımız ve iş ortaklarımızın büyük çabası bulunuyor.” dedi.