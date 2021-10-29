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Norm Holding sektöründe Avrupa'da ilk 3’ü hedefliyor

Norm Holding bağlantı elemanları sektöründe dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alıyor ve özellikle otomotiv endüstrisinde en çok tercih edilen üreticiler arasında bulunuyor…

29 Ekim 2021 Cuma 21:39
Norm Holding sektöründe Avrupa'da ilk 3’ü hedefliyor

Norm Holding sektöründe Avrupa'da ilk 3’ü hedefliyor

Türkiye’de somun ve cıvata başta olmak üzere bağlantı elemanları üretiminde lider, dünyada da sayılı üreticiler arasında yer alan Norm Holding, 2025 yılında Avrupa’da ilk 3 üretici arasında olmayı hedefliyor. Bugün 35’den fazla ülkeye ihracat yapan Norm Holding, 5'i yurt dışında olmak üzere toplam 21 şirket ve 17 üretim tesisi ile ekonomiye büyük katma değer sağlıyor. 

Bağlantı elemanlarından bilgi teknolojilerine kadar pek çok farklı alanda faaliyet gösteren ve 3250 çalışanı olan Norm Holding, İzmir ve Salihli'deki üretim tesislerinde 160 bin tonluk yıllık üretim kapasitesi ile otomotivde 13 ana markaya ve 250 yan sanayi şirketine hizmet veriyor. Temellerini 1973 yılında atmış olan Norm, gelirinin yüzde 50'sini ihracattan sağlarken kapasite artışlarına da hız veriyor.

Norm Holding CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nedim Uysal, yıl sonunda 380 milyon Euro'luk bir ciro hedefleri olduğunu belirtiyor. Uysal, kapasite artışları, emtia fiyatlarının çok yükselmesi ve ihracatlarının artmasıyla ciroda Euro bazında yüzde 40 büyüme öngördüklerini de belirterek şunları söylüyor:

“İhracattaki büyüme hedefimiz yüzde 50. 2019'da ABD'de kurduğumuz lojistik ve pazarlama şirketimizle Amerika en hızlı büyüyeceğimiz pazarlardan biri olacak.   Bunun yanında Polonya, Romanya ve Almanya'da da hızlı büyüme bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde yurt dışında özellikle Almanya, Amerika, Fransa ve Polonya'daki faaliyetlerimizi artırmayı planlıyoruz. Uluslararası düzeyde bağlantı elemanları üzerine havacılık sektöründe çalışmakta olan yurtdışındaki bir firmayla satın alma konusunda görüşmelerimiz devam ediyor.” 

Anahtar Kelimeler:
Norm Holding
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