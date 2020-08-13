Normale dönüş esnafın moralini düzeltti!

Buna göre bakkal, büfe, küçük market ve şarküteri gibi geleneksel kanalın endişesi yüzde 71’den yüzde 49’a indi. Normale dönüş olumlu algıyı artırırken psikolojik bir rahatlama sağladı. Güven Endeksi 2,9 puan artarken 1 yıl içinde ekonominin toparlanacağı beklentisi yükseldi…

Küçük esnafın nabzını tutan Esnaf Barometresi Raporu Temmuz 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Yeni nesil perakende araştırmaları ve perakende analitiği kurumu REM People’ın raporuna göre normale dönüşle birlikte küçük esnafın morali de yükseldi. Bakkal, büfe, küçük market ve şarküteri gibi geleneksel kanalda endişelilerin oranı yüzde 71’den yüzde 49’a indi. Genel ekonomiye ilişkin endeks de 4,1 puan arttı ve gelecek 1 yıla ilişkin toparlanma beklentisi yükseldi.

43 ülkede perakende analitiği hizmeti veren REM People’ın CEO’su Bülent Peker, raporu şöyle değerlendirdi: “Günlük yaşama dair tüm kültürel, sportif vb. faaliyetlerin tekrar açılması, kişilerin tatil yapma imkanı bulabilmesi, salgında oluşan gündelik yaşam ile ilgili olumsuz algıyı değiştirdi. Bu olumlu algıyla birlikte yatırım eğilimi endeksi de yükseldi. Endişeler devam etse de önümüzdeki dönem için morallerin düzelmeye başladığını görüyoruz.”

Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 600 noktada yapılan ölçümlerle hazırlanan “REM - TT Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Temmuz’20 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle oldu:

ENDİŞELİLER YÜZDE 22 AZALDI:

Covid’19 salgını Haziran ayında geleneksel kanal esnafının yüzde 71’inde endişe oluşturmuştu. Ancak Temmuz itibariyle normale dönüşün hızlanmasıyla birlikte bu oran yüzde 49’a indi. Yine de esnafın normale dönüşün tekrar salgını artırabileceğine yönelik endişesi devam ediyor.

12 AYDAN UZUN SÜRECEK:

Bir önceki dönem yüzde 43 olan ‘salgının 12 aydan daha uzun süreceğini’ düşünenlerin

oranı anlamlı seviyede artarak yüzde 60’a yükseldi. Sosyal yasakların tamamen kaldırılması ve yeni vaka sayısının 1000 civarında kalması salgının devam edeceği algısını artırdı.

GÜVEN ENDEKSİ 2,9 PUAN ARTTI:

Esnafın ekonomiye güvenini anlatan Güven Endeksi bir önceki döneme göre 2,9 puanlık artışla 19,7 oldu. Genel olarak iş yapma seviyesinin azaldığı görüşü hakim olsa da ülke

genelinde reel ekonominin canlanması, geleceğe dair olumlu beklentiler ve tasarruf eğiliminin artması endeksin sınırlı da olsa artmasını sağladı.

‘EKONOMİ TOPARLANACAK’ DİYORLAR:

Genel Ekonomi alt endeksi bir önceki döneme göre 4,1 puan arttı. Ülke ekonomisinin son 1 yıl içerisinde olumsuz yönde değiştiği görüşü hakim olsa da gelecek 1 yıl içerisinde ekonominin kademeli olarak toparlanacağı beklentisi yükseldi.

MEVSİM ETKİSİ:

Ticaret Endeksi mevsime bağlı olarak 3,3 puan azalışla 22,6 oldu. Mevsimsel etkiye bağlı olarak paket su, dondurma ve içecek kategorilerinde anlamlı seviyede artış gerçekleşti.

HİJYEN ÜRÜNÜ SATIŞI AZALDI:

Salgının etkisini azaltılmasıyla hijyen tedbirlerinin azaltılması ve alışverişinin diğer kanallara kaymasına bağlı olarak temizlik ürünleri ve kişisel bakım kategorisi endekslerinde 9,2’ye varan anlamlı derecede düşüş gerçekleşti.

RİSK DEVAM EDİYOR:

Politika Endeksi bir önceki döneme göre kısmi düşüş ile 26,6 olarak gerçekleşti. Covid’19 salgınında minimum seviyeye inilememesi ve tekrar yükselme tehdidinin devam etmesi esnaf nezdinde olumsuz değerlendirildi.