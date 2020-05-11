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Normalleşme sürecinde ilk gün | AVM önünde uzun kuyruk

İstanbul Beylikdüzü'ndeki bir AVM'nin önünde ise vatandaşlar kuyruk oluşturdu. AVM'lere girişlerde vatandaşların ateşi ölçülüp dezenfektan sıkıldığı görüldü

11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:11
Normalleşme sürecinde ilk gün | AVM önünde uzun kuyruk

Normalleşme sürecinde ilk gün | AVM önünde uzun kuyruk



İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir AVM'ye girmek isteyenler sabah saat 10.00'da gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar AVM önündeki banklarda oturarak açılışı bekledi. 


Kuyruktakilerin maske taktıkları görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Ksıtlamanın ardından açılan AVM'nin önünde vatandaşların oluşturduğu kuyruk havadan görüntülendi.

"GEZMEK İÇİN GELDİM" DEDİ

Alışveriş merkezinin açılmasını bekleyen bir vatandaş, “Alışveriş değil. İnsan çoktan beri böyle yerlere girip çıkamadığı için özlem duyuyor. Dolayısıyla gezmek için geldim. Maske cebimde. Gerekiyorsa maske takacağız” dedi.

HERKESİN ATEŞİ TEK TEK ÖLÇÜLDÜ

Edinilen bigilere göre saat 11.00'da kapıların açılmasıyla müşteriler içeriye alındı. İçeriye girmek isteyen herkesin tek tek ateşi ölçüldü, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. AVM önüne ise yoğunluk yaşanmaması için bant çekilerek gelenlerin sıraya girmesi sağlandı.


 

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