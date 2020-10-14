Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Novabella'dan körfez ülkelerine lüks gelinlikli ihracatı

Novabella Gelinlik Genel Müdürü Mustafa Karakaya, gelinliklerinin büyük kısmını ihraç ettiklerini, ürünlerinin Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn gibi alım gücü yüksek ülkelerden ciddi talep gördüğünü söyledi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 01:04
Novabella'dan körfez ülkelerine lüks gelinlikli ihracatı

Novabella'dan körfez ülkelerine lüks gelinlikli ihracatı

Novabella Gelinlik Genel Müdürü Mustafa Karakaya, gelinliklerinin büyük kısmını ihraç ettiklerini, ürünlerinin Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn gibi alım gücü yüksek ülkelerden ciddi talep gördüğünü söyledi.

Karakaya, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin gelinlik ihracatında son yıllarda önemli gelişmeler yaşandığını kaydederek, geçen sene 40 ülkeye gönderilen gelinliklerden elde edilen gelirin 250 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Geçen yıl en çok ihracatın Almanya, İngiltere, İtalya, Irak, ABD, Fransa, İspanya, Hollanda, Rusya ve İsrail’e yapıldığını dile getiren Karakaya, Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin ihracatından önemli pay aldığını anlattı.

Mustafa Karakaya, en çok ihracatın gerçekleştiği Almanya'ya satışların gurbetçi vatandaşların talebiyle başladığını kaydederek, Türkleri Almanların takip ettiğini, bu talebi gören Türk gelinlik firmalarının bu ülkede mağaza açmaya başladığını bildirdi.

Son yıllarda Türkiye'nin artan gelinlik ihracatında tasarımın büyük payı olduğunu vurgulayan Karakaya, başarılı Türk tasarımcıların sayesinde bu alandaki üretimlerin yurt dışında yüksek beğeni kazandığını ifade etti.

Karakaya, Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların da ihracata katkı sunduğunu kaydederek, yurt dışında daha çok tanıtım yaparak, mevcut pazarlarda derinleşerek ve alternatif pazarlar geliştirerek ihracatın çok daha yüksek seviyelere çıkartılabileceğini vurguladı.

Türkiye'de yılda 600-700 bin arası evlilik gerçekleştiğini, 350 bin gelinliğin kiralandığını, 250 bin adet gelinlik satıldığını anlatan Karakaya, sektörde 100 bin kişinin çalıştığının tahmin edildiğini bildirdi.

- "Alım gücü yüksek ülkelerden ciddi talep görüyoruz" 

Novabella Gelinlik Genel Müdürü Karakaya, Körfez ülkelerinden de Türk gelinliklerine ciddi talep olduğunu belirterek, kendilerinin en çok ilgiyi Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn'den gördüklerini söyledi.

Özellikle alım gücü yüksek ülkelerdeki müşterilerle daha çok birebir çalıştıklarını dile getiren Karakaya, toptan satışlarda ise Mısır, Ürdün, Libya, Dubai gibi ülkelerin öne çıktığını anlattı.

Karakaya, pandemi nedeniyle ithal kumaş tedariğinde sıkıntı yaşadıklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Sadece tedarikte değil, sipariş ürünleri ulaştırılmasında da sıkıntılar yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Müşterilerimize gönderdiğimiz kargolar gümrüklerde çok fazla incelemeye tabi tutuluyor, uzun süre buralarda bekletiliyor. Bu nedenle müşterilerimize ürün ulaştırmakta sorun çekiyoruz. İç piyasada da düğünlerin ertelenmesi satışları yavaşlattı. Ancak bizim satışlarımızda ağırlık zaten ihracat."
 

Türkiye, 40 ülkeye 250 milyon dolarlık gelinlik ihraç etti 
Türkiye, 40 ülkeye 250 milyon dolarlık gelinlik ihraç etti 
Burcu Güneş, Nova Bella'dan gelinlik baktı
Burcu Güneş, Nova Bella'dan gelinlik baktı
Sihirli Annem'in Ceren'i, Caner Turp ile evlendi
Sihirli Annem'in Ceren'i, Caner Turp ile evlendi
Tuba Karaca 2020 ilkbahar ve yaz koleksiyonunu tanıttı
Tuba Karaca 2020 ilkbahar ve yaz koleksiyonunu tanıttı
Gelinlik mağazaları için üst düzey korona önlemi
Gelinlik mağazaları için üst düzey korona önlemi
Dünyanın düğün ve gelinlik trendleri  “Evlilik Fuarı”nda 
Dünyanın düğün ve gelinlik trendleri  “Evlilik Fuarı”nda 
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Fashionist 4. yılında: Gelinlik ihracatında hedef büyüdü
Fashionist 4. yılında: Gelinlik ihracatında hedef büyüdü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süleyman Orakçıoğlu | Pandemi bizim için detoks oldu
Süleyman Orakçıoğlu | Pandemi bizim için detoks oldu
Dr. A. Bülent Sabuncu Koton'un yeni CEO'su oldu
Dr. A. Bülent Sabuncu Koton'un yeni CEO'su oldu
İş dünyasının acı kaybı | Jak Kamhi vefat etti
İş dünyasının acı kaybı | Jak Kamhi vefat etti
Türkiye, 40 ülkeye 250 milyon dolarlık gelinlik ihraç etti 
Türkiye, 40 ülkeye 250 milyon dolarlık gelinlik ihraç etti 
Vakko Delight Confiture | Reçel'de Vakko koleksiyonu
Vakko Delight Confiture | Reçel'de Vakko koleksiyonu
Savaş Malkoç. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın Genel Sekreteri oldu
Savaş Malkoç. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası’nın Genel Sekreteri oldu
Gıda sektörünün kalbi THE FOURCE’da atacak | EİB
Gıda sektörünün kalbi THE FOURCE’da atacak | EİB
80 ülkeye ihracat yapıyor | Giz Kozmetik, yatırımlarını artırıyor
80 ülkeye ihracat yapıyor | Giz Kozmetik, yatırımlarını artırıyor
Okan Gedik Beltur'a Genel Müdür olarak atandı
Okan Gedik Beltur'a Genel Müdür olarak atandı
İstanbul'da dış ticaret açığı yüzde 399 arttı
İstanbul'da dış ticaret açığı yüzde 399 arttı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim