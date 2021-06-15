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Novartis Türkiye Bilimsel Operasyonlar Direktörlüğü’ne atama

Novartis İlaç Medikal Bölümü’nde İmmünoloji-Hepatoloji-Dermatoloji Terapötik Alan Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Dr. Mehmet Barutçugil, Novartis İlaç Bilimsel Operasyonlar Direktörü olarak atandı.

15 Haziran 2021 Salı 09:54
Novartis Türkiye Bilimsel Operasyonlar Direktörlüğü’ne atama

Novartis İlaç Türkiye Bilimsel Operasyonlar Direktörlüğü’ne yeni atama

İstanbul, 15 Haziran 2021 – Novartis İlaç Medikal Bölümü’nde İmmünoloji-Hepatoloji-Dermatoloji Terapötik Alan Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten Dr. Mehmet Barutçugil, Novartis İlaç Bilimsel Operasyonlar Direktörü olarak atandı. Barutçugil, yeni görevinde Novartis İlaç Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak Bilimsel Operasyonlar ekibine liderlik edecek. 

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Dr. Mehmet Barutçugil, uzmanlık eğitimini Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Aile Hekimliği üzerine tamamladı ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Uzman Hekim olarak çalıştı. 2007 yılında Novartis’te Bölgesel Medikal Müdür olarak göreve başlayan Barutçugil, Medikal Müdür, Grup Medikal Müdür ve Bölgesel Medikal Mükemmeliyet Yöneticisi olmak üzere çeşitli pozisyonlarda çalıştı. Görev süresi boyunca birçok ürünün klinik çalışmalarında, ruhsatlandırma, geri ödeme ve lansman sürecinde aktif rol alan Barutçugil, 2015-2017 yılları arasında Asya, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden oluşan AMAC bölgesinde romatoloji ve transplantasyon alanlarından sorumlu Medikal Direktör olarak görevine devam etti. 2020 yılında 3 ay boyunca Tayvan’da geçici olarak Bilimsel Operasyonlar Direktörlüğü görevini yürüten Barutçugil, ülke medikal organizasyonunu yeniden yapılandırdı. 2019’dan bu yana İmmünoloji-Hepatoloji-Dermatoloji Terapötik Alan Müdürü olarak çalışmalarına devam etti ve Temmuz 2020’den itibaren İş Birimi Liderlik Takımı’nda Asya Pasifik, Ortadoğu ve Avustralya Bölgesi (APMA) Medikal Temsilcisi olarak görev yaptı.

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