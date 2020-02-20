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Novartis’te yeni babalara 14 haftalık doğum izni

Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarıyla dikkat çeken Novartis, yeni baba olacaklar için 14 haftalık ücretli doğum izni uygulamasını hayata geçirdi.

20 Şubat 2020 Perşembe 21:15
Novartis’te yeni babalara 14 haftalık doğum izni

Novartis’te yeni babalara 14 haftalık doğum izni uygulaması başladı

  • “Kültür, yetenek, çeşitlilik ve dahil etme” konularına yoğunlaşan Novartis İnsan Kaynakları, bu üç alanda gerçekleştirdiği uygulamalarla Novartis’in başarısına önemli bir katkı sağlıyor.
     
  • Novartis, babalık izninin yanı sıra çeşitlilik ve dahil etme kapsamında çalışanlarının farklı yaşam evrelerine göre uygulamaları hayata geçirmeye özen gösteriyor.

İstanbul, 20 Şubat 2020  Türkiye’de yenilikçi insan kaynakları uygulamaları ve projeleriyle dikkat çeken Novartis, baba olacaklar için yeni bir uygulama başlattı. Bu uygulamaya göre yeni baba olacaklar için ücretli doğum izni 14 hafta oldu. Ocak 2020 itibariyle yürürlüğe giren bu uygulamayla yeni babalar, 1 yıl boyunca istedikleri zaman 14 haftalık bu izni tercih ettikleri gibi planlayabilecek ve ister toplu olarak ister bölerek ihtiyaçlarına göre kullanabilecek.

Novartis Grup’un global ofisleriyle eşzamanlı olarak başlatılan 14 haftalık babalık izni uygulamasından, tüm merkez ofis ve saha çalışanları faydalanabilecek. Çalışanların sadece iş yerinde değil her zaman yanlarında olduklarını belirten Novartis Grup Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Senay Kızılkaya, “Novartis olarak, çalışanlarımızın ebeveyn olma yolunda mutluluklarını paylaşıyor ve 14 haftalık babalık izni uygulamamızla onların ve eşlerinin hayatlarını değiştirecek en güzel ve en anlamlı anlarında onlara destek olmak istiyoruz” dedi.

Novartis’in başarısına etki eden “kültür, yetenek, çeşitlilik ve dahil etme” konularını çok önemsediklerini belirten Kızılkaya, “Novartis olarak yıllardır sürdürdüğümüz insan kaynakları uygulamalarımızla güçlü bir Novartis kültürü yarattık ve yeni uygulamaları hayata geçirerek kültür yolculuğumuzu başarıyla devam ettirmeyi hedefliyoruz. Şirket stratejilerimizi, yarattığımız kurum kültürümüzle uyumlu bir şekilde oluşturmaya önem veriyoruz” dedi.

Çalışanlarımızın iş-yaşam entegrasyonunu sağlamaya yönelik birçok uygulamamız mevcut

Novartis, 14 haftalık babalık izninin yanı sıra çeşitlilik ve dahil etme kapsamında çalışanlarının yaşam evrelerine göre uygulamalar hayata geçirmeye özen gösteriyor. Bunlardan bazıları; esnek yan haklar, esnek mesai saatleri, doğum gününde yarım gün izin, çocuklu çalışanlar için okulun ilk günü ve karne gününde izin, hamilelik koçluğu, süt odası, lohusa ve yeni doğan desteği ve esnek doğum izni. Öne çıkan bir diğer uygulama ise, bebekleri 18 aylık olana kadar tüm kadın çalışanların şehir dışı konaklamalı toplantılara bebekleri ve refakatçileriyle beraber katılmaları. Genç çalışanlarımızı desteklemek için tersine mentorluk ve genç yetenek keşif programlarımız da bulunuyor. Çalışanların bireysel olarak kendilerini gerçekleştirebildikleri bir kurum kültürü oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Kızılkaya, “Bu uygulamaları yenilikçilik tutumumuzun çalışma hayatına yansıması olarak görüyoruz. Böylece işe daha rahat adapte oluyor ve daha verimli çalışıyoruz” dedi.

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