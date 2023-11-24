Novo Nordisk'ten deprem bölgesine 100. yıl bağışı



Danimarka merkezli global sağlık şirketi Novo Nordisk, 100.yılında oluşturduğu gönüllü ekibi ile katıldığı 45. İstanbul Maraton’undan elde ettiği geliri Gülmek İyileştirir Derneği'nin Hatay’da hayata geçirdiği 100. Yıl Köyü projesine bağışladı. 5 Kasım’da gerçekleşen maratona 8K kurumsal kategoride 50 gönüllü koşucu ile katılan Novo Nordisk, gönüllü koşucuların da desteğiyle 400 bin TL tutarında bağış yaparak Hatay’daki projeye katkıda bulundu.

Dünyanın en büyük vakfı tarafından yönetilen ve bu yıl kuruluşunun 100. yılını kutlayan Danimarka merkezli global sağlık şirketi Novo Nordisk, tüm Türkiye’yi derinden sarsan deprem felaketinin ardından deprem bölgesindeki sürdürülebilir projelere destek vermeye devam ediyor. Bugüne kadar TEB aracılığıyla bölgeye ilaç yardımı, Novo Nordisk Vakfı tarafından Kızılay'a 1 milyon USD nakdi yardım ve 23 Nisan'da Söz Ver Derneği Çadır Kent Oyuncak Yardımı projelerine destek olan Novo Nordisk son olarak Gülmek İyileştirir Derneği’nin destek verdiği 100. Yıl Köyü projesine katkıda bulundu.

2016 yılında ciddi hastalık ve travmalar nedeniyle başta çocuklar olmak üzere, toplumda gülmeye ihtiyacı olan bireylere destek vermek amacıyla kurulan Gülmek İyileştirir Derneği, deprem sonrası bölgede sürdürülebilir projeler için yoğun çalışmalar yürütüyor. Dernek, Jandarma Asayiş Vakfı (JAV), Blocks for Hope Gönüllüleri, Young Guru Academy (YGA), KAGİDER, Biriz Dayanışma Derneği iş birliğinde Hatay'daki Mustafa Kemal Üniversitesi kampüsünde, depremzedelere orta vadede geçici barınma ve güvenli bir topluluk sağlayacak, uzun vadede ise üniversite yurtlarına dönüşecek ve ilk etabı 2023’de tamamlanacak 100. Yıl Köyü Projesi’ni hayata geçiriyor. Dört yıl boyunca 1500 depremzedenin kullanabilecekleri 300 yaşam biriminin yanı sıra eğitim, psiko-sosyal destek, spor alanlar ve istihdam atölyelerinin planlandığı proje için Gülmek İyileştirir Derneği’nin İstanbul Maratonunda yürüttüğü bağış kampanyasına, Novo Nordisk 8K kurumsal kategorisinde koşan 50 gönüllü çalışan desteğiyle toplam 400 bin TL bağış ile katkı sağladı.

Novo Nordisk’in kuruluşunun 100. yılında deprem bölgesindeki 100. Yıl Köyü Projesi’ne gerçekleştirdikleri bağışın topluma değer katan sürdürülebilir bir işletme olma yolunda büyük bir anlam ifade ettiğini belirten Novo Nordisk Kurumsal İlişkiler Direktörü Esra Gökşen “Novo Nordisk dünyada sürdürülebilirliği her anlamda ilke edinmiş bir firma. Türkiye’de bu projeye destek vererek, depremzedelerin bir kısmı için yaşamı sürdürülebilir kılmayı hedefledik. Bu vesileyle bu bağışın gerçekleşmesine öncülük eden ve projeye destek olmak amacıyla maratonda koşan tüm gönüllü ekip üyelerimize de teşekkür ediyorum.” dedi.