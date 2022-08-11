Nüfus arttı, üretim azaldı

Temmuz ayı enflasyon oranının ardından işgücüne katılım sayılarını açıklayan TÜİK bu sefer de peynir ve süt üretimine ait rakamları açıkladı. Rakamlar peynir ve süt üretiminin azaldığını gösteriyor.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 10.6 içme sütü üretimi yüzde 4.1 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 hazirana ilişkin Süt ve Süt Ürünleri Üretimi ile Kümes Hayvancılığı Üretimine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ticari süt işletmeleri tarafından yapılan yoğurt üretimi yüzde 8.8 ayran üretimi 7,9 artarken, inek peyniri üretimi yüzde 10.6, içme sütü üretimi yüzde 4.1, toplanan inek sütü miktarı yüzde 3.3 ve tereyağ üretimi yüzde 2.5 azaldı.

Ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 33,6, ayran üretimi yüzde 25,7, yoğurt üretimi yüzde 5 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 6,2, içme sütü üretimi yüzde 6,1 ve toplanan inek sütü miktarı yüzde 2,9 azaldı.

TOPLANAN SÜT MİKTARINDA DA AZALIŞ

Bir önceki ay 891 bin 709 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı haziran ayında yüzde 4,5 azalarak 851 bin 309 ton oldu.

Bir önceki ay 129 bin 683 ton olan içme sütü üretimi haziran ayında yüzde 8,7 azalarak 118 bin 458 ton olarak gerçekleşti.

YUMURTA ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Öte yandan, Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerine göre, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 13,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 13,3, hindi eti üretimi yüzde 11,7 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2 arttı.

Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 12,8, hindi eti üretimi yüzde 10, tavuk eti üretimi yüzde 10 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,2 arttı.

Bir önceki ay 1 milyar 590 milyon 600 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi ise haziran ayında yüzde 3,9 azalarak 1 milyar 528 milyon 58 bin adet oldu.