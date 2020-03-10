Nükleer Enerjide Türk - İspanyol Ortaklığı

İki firma, başta Akkuyu NGS olmak üzere Türkiye’deki nükleer santral yatırımlarının kurulum kontrollerinden personel eğitimine kadar her aşamanın güvenli bir şekilde sürdürülmesi için çalışmalar yürütecek

Dünyada 40'tan fazla ülkede projeler geliştiren İspanyol Tecnatom firması ile 1872 yılında kurulan TÜV AUSTRIA Grubu'nun bir üyesi olan TÜV AUSTRIA TURK, geçtiğimiz yıl 2. Nükleer Santraller Fuarı ve 6. Nükleer Santraller Zirvesi’nde yaptıkları ticari iş birliği görüşmesini anlaşmayla sonuçlandırdı. Nükleer enerji alanında gerçekleşen bu ticari birlikteliğin detayları ilk kez 3. Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer Santraller Zirvesi - NPPES’te paylaşıldı.

İlk hedef: Akkuyu NGS

İş birliği anlaşmasını ilk kez NPPES 2020’de duyurduklarını söyleyen TÜV AUSTRIA TURK Genel Müdürü Melih Koray Efe, Akkuyu Nükleer Güç Santrali başta olmak üzere ülkemizdeki nükleer enerji santrali yatırımlarında hem kurulum hem de kurulum sonrası işletme, sürekli kontrol ve personel eğitimi süreçlerinin en güvenli şekilde yürütülmesine destek vermek üzere Tecnatom ile iş birliği anlaşması imzaladıklarını belirtti. Efe, Türkiye’deki projelerde TAEK ve NDK ile uyum içinde faaliyetlerini sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

TÜV AUSTRIA TURK’ten nükleer enerji atılımı

Tecnatom’un nükleer santrallerin işletme ve bakım operasyonlarının en yüksek güvenlik seviyesini garanti etme alanında uzmanlaşmış bir İspanyol mühendislik şirketi olduğunu açıklayan Efe, 1957 yılından bu yana dünya çapında birçok ülkede projeler geliştiren hem metodolojisi hem de ekipmanları ile uluslararası düzeyde müşteriler ve düzenleyici otoriteler tarafından onaylanan bir firmayla güçlerimizi birleştirmenin bizi nükleer enerji alanında birçok yeni fırsatla buluşturacağına inanıyoruz diye konuştu. 40’tan fazla ülkede 2000’den fazla çalışanı bulunan TÜV AUSTRIA Grubu’nun Türkiye temsilcisi olarak bir çok sektörde test, gözetim, denetim, belgelendirme ve eğitim hizmetleri ile iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yürüttüklerini ifade eden Efe, önümüzdeki dönemde nükleer enerji sektörüne yönelik çözümler sunacaklarını ve bu iş birliğinin bu alanda çok önemli bir atılım yapmalarına fırsat vereceğini bildirdi.

Nükleer enerji santrallerine özel çözümler

Efe, nükleer enerji santrallerine özel çözüm ve hizmetlerinin şunlar olacağına dikkat çekti; test ve muayene hizmetleri, eğitim, acil durum yönetimi, emniyet yönetim sistemi, radyasyondan korunma ve dozimetre hizmetleri, atık yönetimi ve devreden çıkarılması hizmetleri, simülasyon ve izleme çözümleri, süpervizyon ve kontrol merkezleri, santral operasyonel destekler, mühendislik hizmet çözümleri, varlık yönetimi ve operasyon destek sistemleri, özel NDT ekipman ve yazılımları, dönüştürücü ve problar, otomatik ve robotlaştırılmış muayene sistemleri ve yapısal izleme çözümleri.