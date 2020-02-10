Nurcan Bıçakçı Arcan’a SAS’ta yeni görev

2017 yılından bu yana SAS Orta Doğu, Türkiye ve Doğu Avrupa Bölgesi Pazarlama Direktörü görevini başarıyla yürüten Nurcan Bıçakçı Arcan, 2020 Ocak ayı itibarıyla SAS Orta ve Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörü olarak atandı.

Dünya analitik lideri SAS’ın Türkiye ekibinde 2014-2015 yılları arasında pazarlama müdürlüğü görevini yerine getiren Nurcan Bıçakçı Arcan, 2015 yılı itibarıyla şirketin Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’deki pazarlama faaliyetlerinin başına getirilmişti. Takip eden iki yılın ardından 2017’de SAS Orta Doğu, Türkiye ve Doğu Avrupa Pazarlama Direktörü olarak atanan başarılı isim, SAS’ın söz konusu pazarlarda ve uluslararası arenada bilinirliğinin ve imajının artırılmasına liderlik etti. Nurcan Bıçakçı Arcan, 2020 Ocak ayında, SAS ekibinde Orta ve Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Pazarlama Direktörü olarak görevine başladı.

Çalışma hayatına Pricewaterhouse Coopers’ta başlayan Arcan, ardından Turkcell ve Türk Telekom Grubu’nda pek çok kademede pazarlama ve iş geliştirme görevlerinde bulundu. Bilişim sektöründe pazarlama alanında 15 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Arcan, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Oxford Brookes Üniversitesi’ndeki Executive MBA programını başarıyla tamamladı.

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SAS analitik alanında liderdir. SAS, yenilikçi yazılım ve hizmetlerle dünyanın her yerinden müşterilere veriyi zekaya dönüştürmeleri için destek ve ilham verir. SAS, dünyadaki müşterilerine “THE POWER TO KNOW” anlayışıyla hizmet vermektedir.

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