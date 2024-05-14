Octet Türkiye, 2024 yılının ilk çeyreğinde 3 kat büyüdü

Fintek sektörünün son dönemde öne çıkan oyuncularından biri olan Octet Türkiye, 2024 yılına dair ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. İşlem hacmini geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat artıran Octet Türkiye, işlem adedinde ise yaklaşık 2 kat büyüme gösterdi. Hizmet verdikleri toplam müşteri sayılarının yılın ilk çeyreğinde 6.500’e ulaştığını dile getiren Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, “Ortalama işlem tutarı 165 bin TL’nin üzerinde gerçekleşti. Yıl sonunda geçen yıla kıyasla en az 3 kat büyümeyi hedefliyoruz.” açıklamalarında bulundu.

Tahsilat yöntemleri ve ödeme çözümleriyle şirketlerin güçlü bir nakit akışı ve likiditeye sahip olmasını sağlayan Octet Türkiye, 2024 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre işlem hacmini 3 kat artıran Octet Türkiye, işlem adedinde ise yaklaşık 2 kat büyüme gösterdi. Toplam hacim içinde 3 taksit işlem oranı 3,5 kat artarken, 6 taksit işlem oranı 3 kat arttı. Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, “Hizmet verdiğimiz toplam müşteri sayımız yılın ilk çeyreğinde 6.500’e ulaştı. Ortalama işlem tutarı 165 bin TL’nin üzerinde gerçekleşti.” dedi.

“Yıl Sonunda da En Az 3 Kat Büyümeyi Hedefliyoruz”

Otomotiv ve yan sanayiden kimyaya, elektrik/elektronikten hızlı tüketime, lojistikten eğitime, tarımdan makinaya farklı sektörlerden pek çok firmaya hizmet verdiklerini dile getiren Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, bu yılın ilk çeyreğinde işlem adedinde yaklaşık 2 kat, işlem hacminde 3 kat ve ortalama işlem tutarında yaklaşık 2 kat büyüme sağladıklarını açıkladı. Octet Portal üzerinden bu yılın ilk çeyreği itibarıyla 6.500 üye firmaya ödeme ve tahsilat çözümleri sunarak güçlü bir nakit akışı ve likiditeye sahip olmalarını sağladıklarını dile getiren Derya Ekemen Fidan, “Octet Portal üzerinden sunduğumuz tüm ürünler firmaların nakit ihtiyaçlarını ve işletme sermayelerini esnek şekilde yönetmelerine olanak sağlıyor. Hizmet verdiğimiz toplam müşteri sayımızda yıl sonuna göre yüzde 37 büyüme sağlarken, ortalama işlem tutarında ise geçen senenin ilk çeyreğine göre yüzde 77’lik bir artış gerçekleşti. Vadeli ve bayi ağı ile çalışan tüm sektörlere dönük özelleştirilmiş çözümlerimiz ile nakit akışının dijitalleşerek yönetilmesine hizmet etmeye devam edeceğiz. Yıl sonunda geçen yılın sonuna kıyasla en az 3 kat büyümeyi hedefliyoruz.” dedi.

Yapay Zeka Konusundaki Çalışmaları Hızlandıracak

Octet Türkiye olarak tahsilat yöntemleri ve ödeme çözümleriyle müşterilerinin iş süreçlerini kolaylaştırmaya devam edeceklerini ifade eden Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan, “Dünyanın ve ülkemizin gündemindeki en sıcak konulardan biri olmaya devam eden yapay zeka konusuna, Octet Türkiye olarak yoğun bir şekilde odaklanarak bu alandaki çalışmalarımızı hızlandıracağız. Müşteri odaklı olmaya, müşterilerimizi anlamaya ve ihtiyaçları doğrultusunda işletme sermayesinin dijital ortamda yönetilmesine dönük çözümler üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Octet Türkiye Hakkında :

Octet Türkiye, 2017 yılından bu yana ödeme ve tahsilat çözümleri alanında, firmalar arası çevrimiçi tedarik zinciri ödeme portalıyla hizmet vermektedir. 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile BDDK’nın 26.01.2017/7222 No’lu kararı kapsamında aldığı lisansla ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösteren Octet Türkiye, TCMB mevzuatına ve PCI-DSS standartlarına uyumlu bir altyapıya sahiptir. Sunduğu ürün ve hizmetlerle büyük işletmeler, KOBİ’ler ve bayi ağına sahip firmaların nakit akış döngülerini kolaylaştıran, tahsilat ve ödemelerini daha verimli yönetebilmelerine olanak sağlayan Octet Türkiye, satıcı için nakit döngüsünü kısaltırken alıcı için de bu süreci uzatıyor. Octet platformunun ticaret yapan tarafları arasında yanlış anlaşılmalara ve sahtekârlığa olanak tanımayan güvenli altyapısı, kredi sağlayan bankalar için de şeffaflık sağlıyor. Bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenen Octet Türkiye, müşterilerine çok sayıda banka ve tahsilat aracına güvenli ve kolay şekilde erişim imkânı sunuyor.