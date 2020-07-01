Odeabank, sermaye piyasalarına Tacirler Yatırım ile açılacak

Türkiye’nin genç ve dinamik bankası Odeabank, müşterilerine hisse senedi ve VIOP işlemleri ile yatırım hizmetlerini daha etkin bir biçimde sunmak amacıyla Tacirler Yatırım ile iş birliği sözleşmesi imzaladı. Anlaşma ile Odeabank müşterileri Tacirler Yatırım’ın yaygın şube ağından ve yatırım hizmetlerinden yararlanabilecek.

ODEABANK, sermaye piyasalarının etkin ve köklü kuruluşlarından biri olan Tacirler Yatırım ile müşterileri için yatırım işlemleri yapmak üzere iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Tacirler Yatırım, Odeabank müşterilerine Borsa İstanbul nezdindeki hisse senedi ve vadeli işlemler ile ilgili hizmet sunacak.

Sermaye Piyasaları Mevzuatı’na göre bankalar hisse senedi ve VIOP işlemlerini yatırım kuruluşları üzerinden yapabiliyor. Odeabank mevzuatın vermiş olduğu imkândan yararlanarak müşterilerine yukarıda belirtilen ürün ve hizmetleri Tacirler Yatırım üzerinden verecek.

Odeabank müşterileri yapılan anlaşma ile yatırım işlemlerinde Tacirler Yatırım’ın, sermaye piyasalarında uzmanlığından, kuvvetli araştırma desteğinden ve hisse senedi/VIOP işlemlerinde sunduğu avantajlı komisyon oranlarından faydalanabilecek.

Odeabank müşterileri şube ve dijital kanallar üzerinden Tacirler Yatırım’a para aktarabilecek ve portföylerini izleyebilecek. İşlemlerini Tacirler Yatırım’ın Odeabank için hazırladığı internet sitesi ve mobil platformlardan ve Tacirler Yatırım’ı arayarak gerçekleştirebilecekler. Tacirler Yatırım’ın sunacağı hizmetlerden, tasarruflarını farklı ürünlerde değerlendirmek ve çocukları için uzun vadede geleceğe yatırım yapmak isteyen Odeabank müşterileri yararlanabilecek.

Buğra Baban: “Odeabank iş birliği ile kısa sürede ciddi ivme kazanmayı hedefliyoruz”

İş ortaklığı ile ilgili konuşan Tacirler Yatırım Genel Müdürü Buğra Baban, şunları söyledi: “Tacirler Yatırım’ın Odeabank ile girdiği iş birliği, ürün yelpazemizi çok daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmamızı sağlayacak. Öte yandan, Odeabank’ın da yatırım ürünlerini Tacirler Yatırım aracılığı ile müşterilerine sunmasının onlara büyük fayda sağlayacağı inancındayım. Süreç boyunca, Odeabank ve Tacirler Yatırım ekiplerinin sergilemiş olduğu sinerji, bu iş birliğinin sonuçları hakkında heyecanlanmamızı sağlıyor.Bu proje ile kısa sürede hem kurumlarımızın hem de müşterilerimizin ciddi kazanımlar elde edeceğine inanıyorum.”

Mert Öncü: “Müşterilerimize etkin ve hızlı yatırım hizmeti sunacağız”

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü de Tacirler Yatırım ile iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada: “Odeabank olarak öncelikli konularımızdan biri müşterilerimizin ihtiyaç duydukları tüm bankacılık ve yatırım hizmetlerine kolay ve hızlı bir şekilde ulaşmalarını sağlamak. Müşterilerimizin sermaye piyasalarında etkin bir şekilde yatırım yapmasına olanak sağlayacak olan Tacirler Yatırım ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinden mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliği ile Odeabank müşterilerine, Tacirler Yatırım uzmanlığından ve ürün çeşitliliğinden, avantajlı komisyon oranları ile yararlanma imkânı sunuyoruz. En doğru ve etkin yatırım hizmetini vermek amacıyla başlattığımız bu iş birliği ile müşterilerimizin, sermaye piyasalarında uzman kadroların gözetiminde yatırım ve risklerini en iyi şekilde yönetmelerini sağlayacağız. Bu anlaşma sayesinde alternatif yatırım ürünü arayan müşterilerimize tercih ettikleri ürünlere yönelmeleri konusunda yardımcı olacağız. Tacirler Yatırım vasıtasıyla, mevcut bütün alternatifleri araştırarak müşterilerimize en iyi koşul ve fiyatta yatırım fırsatları sunacağız. Odeabank olarak sermaye piyasalarının gelişmesini desteklemeye, bilinçli ve uzun vadeli yatırım tercih eden müşterilerimizi de doğru yatırım araçlarıyla buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

Odeabank Hakkında

Türkiye bankacılık sektöründe 15 yıl aradan sonra lisans alarak Bank Audi Group'un yatırımıyla 2012 yılında kurulan Odeabank A.Ş., 2020 yılı itibarıyla, 17 ilde, 48 şubede, 1,108 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Odeabank, toplam aktif büyüklüğü açısından özel mevduat bankaları arasında 10. sırada yer almaktadır. Odeabank'ın aktifleri 32.1 milyar TL, mevduatları 21.7 milyar TL, brüt kredileri 17.9 milyar TL ve öz kaynakları 3.2 milyar TL'dir. Ağustos 2016 itibarıyla International Finance Corporation (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nın da hissedarları arasında bulunduğu Odea Bank A.S.'nin çoğunluk hissedarı Banka Audi sal’dır.