Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Odebank'tan depremzedelere 3 ay faizsiz erteleme geldi 

Odeabank’tan, Elazığ ve Malatya’da depremden etkilenen müşterilerine destek geldi.

05 Şubat 2020 Çarşamba 11:06
Odebank'tan depremzedelere 3 ay faizsiz erteleme geldi 

Odebank'tan depremzedelere 3 ay faizsiz erteleme geldi 

ODEABANK, Elazığ’da meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşların kredi ödemelerini 3 ay faizsiz erteleme kararı aldı.

Konuya ilişkin Odeabank tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ ve Malatya’da yaşadığımız ve hepimizi derinden etkileyen deprem felaketi dolayısıyla tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bölgede ikamet eden ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak ve mağduriyetlerini azaltmak adına, bankamıza olan kredi ödemelerini 3 ay boyunca faizsiz olarak erteliyoruz. Mağdur olan müşterilerimize talep etmeleri halinde, ertelemenin yanı sıra kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesapları ile ilgili ödemelerde kolaylık sağlanacaktır.” denildi.

Açıklamada başvuruların, 29.02.2020 tarihine kadar 444 8 444 numaralı Odeabank İletişim Merkezi’nden yapılabileceği dile getirildi.

Odea Bank Hakkında

Türkiye bankacılık sektöründe 15 yıl aradan sonra lisans alarak Bank Audi Group'un yatırımıyla 2012 yılında kurulan Odeabank A.Ş., 2020 yılı itibarıyla, 17 ilde, 48 şubede, 1120 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Odea Bank, toplam kredi ve toplam aktifler açısından diğer özel bankalar arasında 10. sırada yer almaktadır. Odea Bank'ın aktifleri 31.7 milyar TL, mevduatları 20.5 milyar TL, net kredileri 16.9 milyar TL ve öz kaynakları 3.2 milyar TL'dir. Ağustos 2016 itibarıyla International Finance Corporation (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nın da hissedarları arasında bulunduğu Odea Bank A.S.'nin çoğunluk hissedarı Banka Audi sal’dır.

IBAN kopyalama ile Odeabank Mobil’den para göndermek çok kolay
IBAN kopyalama ile Odeabank Mobil’den para göndermek çok kolay
Banvit 80–90 Galatasaray Odeabank
Banvit 80–90 Galatasaray Odeabank
Odeabank'a
Odeabank'a "Batı Avrupa'nın En İyisi" ödülü
Odeabank, Stevie'de en fazla ödül kazanan Türk şirketi
Odeabank, Stevie'de en fazla ödül kazanan Türk şirketi
Odeabank'tan 300 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı
Odeabank'tan 300 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracı
Odeabank'tan ikinci çeyrekte 57,1 milyon liralık net kar
Odeabank'tan ikinci çeyrekte 57,1 milyon liralık net kar
Odeabank, mobil bankacılıkta işlem sürelerini saniyelere indirdi
Odeabank, mobil bankacılıkta işlem sürelerini saniyelere indirdi
Odeabank'a 5 kategoride Batı Avrupa'nın
Odeabank'a 5 kategoride Batı Avrupa'nın "en iyisi" ödülü
Son Güncelleme: 05.02.2020 11:10
Anahtar Kelimeler:
Odeabank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İflastan Ziraat Bankası kurtaracaktı, New York'ta yeni şube açtı
İflastan Ziraat Bankası kurtaracaktı, New York'ta yeni şube açtı
Generica İlaç, Gebze tesislerinde üretim başlıyor
Generica İlaç, Gebze tesislerinde üretim başlıyor
Enerjide Kalite Sorunu ve yüksek cezalara son veren teknoloji
Enerjide Kalite Sorunu ve yüksek cezalara son veren teknoloji
Pernod Ricard Türkiye’den Paris’e önemli atama
Pernod Ricard Türkiye’den Paris’e önemli atama
Yünsa yeni sezon koleksiyonunda global trendleri kumaşla birleştiriyor
Yünsa yeni sezon koleksiyonunda global trendleri kumaşla birleştiriyor
Aslı Şen, La Mer markası için özel bir davet verdi
Aslı Şen, La Mer markası için özel bir davet verdi
Promosyon sektörü, matbaa sanayiine destek olacak
Promosyon sektörü, matbaa sanayiine destek olacak
DAMAT’tan bir ilk daha | Ekosisteme saygılı koleksiyon
DAMAT’tan bir ilk daha | Ekosisteme saygılı koleksiyon
Tepe Emlak Yatırım'da bayrak değişimi
Tepe Emlak Yatırım'da bayrak değişimi
Cisco’dan, Orta Doğu ve Afrika bölgesi yönetimine üst düzey atama
Cisco’dan, Orta Doğu ve Afrika bölgesi yönetimine üst düzey atama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim