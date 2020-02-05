Odebank'tan depremzedelere 3 ay faizsiz erteleme geldi

ODEABANK, Elazığ’da meydana gelen ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşların kredi ödemelerini 3 ay faizsiz erteleme kararı aldı.

Konuya ilişkin Odeabank tarafından yapılan açıklamada, “Elazığ ve Malatya’da yaşadığımız ve hepimizi derinden etkileyen deprem felaketi dolayısıyla tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bölgede ikamet eden ve depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olmak ve mağduriyetlerini azaltmak adına, bankamıza olan kredi ödemelerini 3 ay boyunca faizsiz olarak erteliyoruz. Mağdur olan müşterilerimize talep etmeleri halinde, ertelemenin yanı sıra kredi, kredi kartı ve kredili mevduat hesapları ile ilgili ödemelerde kolaylık sağlanacaktır.” denildi.

Açıklamada başvuruların, 29.02.2020 tarihine kadar 444 8 444 numaralı Odeabank İletişim Merkezi’nden yapılabileceği dile getirildi.

Odea Bank Hakkında

Türkiye bankacılık sektöründe 15 yıl aradan sonra lisans alarak Bank Audi Group'un yatırımıyla 2012 yılında kurulan Odeabank A.Ş., 2020 yılı itibarıyla, 17 ilde, 48 şubede, 1120 çalışanı ile faaliyet göstermektedir. Odea Bank, toplam kredi ve toplam aktifler açısından diğer özel bankalar arasında 10. sırada yer almaktadır. Odea Bank'ın aktifleri 31.7 milyar TL, mevduatları 20.5 milyar TL, net kredileri 16.9 milyar TL ve öz kaynakları 3.2 milyar TL'dir. Ağustos 2016 itibarıyla International Finance Corporation (IFC) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD)’nın da hissedarları arasında bulunduğu Odea Bank A.S.'nin çoğunluk hissedarı Banka Audi sal’dır.