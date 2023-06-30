Öğrencilere oda veremeyen KYK, yurt binalarını satıyor



Ekonomik kriz başta olmak üzere, son yıllarda çeşitli nedenlerle üniversite eğitiminde barınma krizi sorunu yaşanırken, öğrenciler için kurulan KYK yurtlarından üçünün gayrimenkul sitesinde satışa çıkarıldığı ortaya çıktı.



Türkiye’de üniversite öğrencileri fahiş fiyatlar nedeniyle bir süredir barınma krizi yaşıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi Yurtlar Kurumu’nun (KYK) yurtları, çoğu ilde öğrencilerin büyük bir kısmına çare olacak yeterlilikte değil. Bazı öğrenciler ekonomik koşullar nedeniyle eğitimini sonlandırmak veya yarıda kesmek zorunda kalırken, 2022 yılında öğrenciler tarafından İstanbul’da başlayan ve pek çok ile yayılan ‘barınamıyoruz’ eylemleri de yaşanan krizin kamuoyunda gündeme gelmesini sağlamıştı.

Öğrenciler, eylemlerinde nitelikli barınma talep ederken, bunun için de yurt kapasitelerinin arttırılması ve kira fiyatlarının kontrol altına alınmasını istemişlerdi.

Kira fiyatları, yükselen enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle kontrol altına alınamadı. KYK yurtlarının sayısında da artış olduğu söylendi ama bu artış halen yeterli miktara ulaşabilmiş değil.

ÜÇ YURT SATIŞA ÇIKARILDI

Hükümet kanadından gelen, ‘yeni yurt açık’ ya da ‘yeni yurt açacağız’ açıklamalarının arkasında ise kişilerden kiralanan mülkler bulunuyor.

10 Haber’den Hazar Dost’un haberine göre; Türkiye’nin en çok tercih edilen gayrimenkul sitelerinden birinin 'satılık' ilanlarında, ödemelerini devlete yaptığımız KYK yurtları bulunuyor.

İlanlarda, yemek yiyen öğrenciler de gözüküyor.

Afyon, Bartın ve Kırklareli’nde üç ayrı özel mülk, ‘Kiracılı’ filtresiyle satışa çıkarıldı. Kiracı, devlet. Yurtların fiyatları 115 milyon ile 770 milyon TL arasında değişiyor. Kapasiteleri 220 ila 260 arasında.

Satış temsilcisi emlakçılardan biri, binaların devlete kiralanan özel mülkler olduğunu belirterek kamu sözleşmesinin iptal edilemeyeceğini söyledi. Bu, mülkün yeni sahibinin orayı yurt olarak çalıştırmaya devam edeceği anlamına geliyor.

KYK yurtlarında ödeme işlemi şöyle işliyor: Her ayın belirli dönemi ödenmesi gereken yurt ücreti kamu bankalarından KYK adına yapılıyor.

Mülk sahibi, KYK ile olan sözleşmesi bittikten sonra mülkünü yurt olarak işletmek istemezse ise ‘barınma sorunu’ tekrardan ortaya çıkabiliyor. Bir emlakçı, ‘Devlet için özel yaptırılmış KYK yurt ve otel tesisi’ başlığıyla sattığı KYK yurdu ilanının açıklamasında 'KYK devlet yurdu, özel yurt, otel, konferans salonu, organizasyon kompleksi gibi birçok iş dalında kullanılabilecek özel bir yapıya sahiptir' diyor.