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Oğuz Holding'den güneş enerjisi yatırımı

Enerji maliyetlerindeki artışla mücadele etmeye çalışan sektörler tasarruf önlemleri almaya devam ediyor. 

14 Aralık 2022 Çarşamba 10:50
Oğuz Holding'den güneş enerjisi yatırımı

Oğuz Holding'den güneş enerjisi yatırımı



Bazı şirketler güneş enerjisine yatırım yaparken bazıları ise enerji verimliliğini sağlamak için stratejik planlar oluşturuyor. Bu kapsamda şirketlere büyük sorumluluk getiren sürdürülebilirlik çalışmaları ile ekonomiye önemli oranda katkı sağlanıyor. Sürdürülebilirliğe hızla ayak uyduran, net hedeflerini belirleyerek buna uygun dönüşümünü örnek çalışmalarla gerçekleştiren şirketlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Toplamda 5 fabrikası ile 106 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiren yerli ve milli üretime sahip şirketlerden Oğuz Holding, içinde bulunduğu toplumlara, faaliyet alanları doğrultusunda katkı sağlamayı sorumluluğu olarak görüyor.

Sürdürülebilirlik yolculuğuna tarım ile başlayan Oğuz Holding, çatı GES projesinin ilk fazı olan “Starkon Gıda” projesi doğrultusunda var olanı korumak kadar doğayı yenilemeyi de hedefleyerek yoluna devam ediyor. 

“ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE GERİ DÖNÜŞÜM BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Proje ile kısa bir süre içinde Starkon Gıda’nın güneşin gücünü üretime yansıttığını vurgulayan Oğuz Holding CEO’su Enes ÖRER; “7.802 kW gücündeki Oğuz Grup çatı GES projesinin ilk fazı olan Starkon Gıda’nın panel montajı başarıyla hayata geçirildi. Oğuz Gıda olarak Adana ve Ereğli fabrikalarımıza kurulan 19.500 üzerinde güneş paneli ile 7.802 kWp kurulu güce çıkacak çatı tipi güneş enerji santrali projemizden Starkon Gıda tesisimize ait 1.627 kWp panellerimizle enerji üretimimize devam ediyoruz.

Bu projemiz ile yıllık 4.893.973 kg sera gazı salınımını engelleyerek doğaya 233 bin ağacın engellediği karbondioksit miktarı ile katkıda bulunuyoruz. Çevreyi değerli bir hazine olarak gören ve insanlığının ve tüm canlıların yararını gözeterek en iyi şekilde korunması gerektiğine inanan bir şirket olarak, tüketicilerin bu farkındalığından ve camın bizi geleceğe taşıyacak ambalaj malzemesi olarak kabul görmesinden çok memnunuz. Şirket olarak geri dönüşümlü ürünler üretiyor, çevreye ve doğaya sahip çıkıyoruz. Endüstriyel üretim ve verimlilik açısından geri dönüşümün büyük önem taşıdığının bilincindeyiz. Tüm çalışanlarımızla hem çevresel kirliliği engellemek hem de geri dönüşüme katkıda bulunmak konusunda üzerimize düşenleri tamamen yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Oğuz Holding Hakkında: 

1997 yılında Adana Hacı Sabancı OSB’de yüzde yüz yerli ve milli sermaye ile kurulan Oğuz Holding, bugün 5 fabrikası bulunan Türkiye’nin en büyük içecek üreticisi konumunda. Merve Suyu-Soğuk çay kategorisinde Juss, enerji içeceği kategorisinde Black Bruin, gazoz-limonata-şerbet-soda kategorilerinde de Sarıyer markaları ile ilerliyor. Adana, Sakarya, Bolu ve Konya’da fabrikaları bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Güneş Enerjisi
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