Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Okan Gedik Beltur'a Genel Müdür olarak atandı

İBB iştiraklerinden İSTANBUL HALK EKMEK AŞ Genel Müdürü Okan Gedik, BELTUR AŞ’ye genel müdür vekili olarak atandı. BELTUR Genel Müdür Güçlü Şeneler ise İBB Perakende Grubu İştirakler Danışmanı oldu.

05 Ekim 2020 Pazartesi 19:00
Okan Gedik Beltur'a Genel Müdür olarak atandı

Okan Gedik Beltur'a Genel Müdür olarak atandı



İBB iştiraklerinden BELTUR AŞ’de yeniden yapılanma çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda HALK EKMEK AŞ Genel Müdürü Okan Gedik, mevcut görevlerine ek olarak BELTUR AŞ Genel Müdür Vekili olarak atandı.


Mevcut genel müdür Güçlü Şeneler ise, İBB’ye Perakende Grubu İştirakler Danışmanı olarak atandı.


Öte yandan, “BELTUR A.Ş.’de maaşların ödenmediği ve benzeri ortaya atılan tüm iddialar” hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.


Restoran ve kafeterya işletmeciliği hizmetlerinin yanı sıra nişan ve düğün organizasyonu ile fuarcılık hizmetleri de veren BELTUR AŞ, 1997 yılından bu yana İstanbullulara kaliteli, güvenli ürünleri uygun fiyatlar sunuyor.


İBB’ye ait tarihi köşkler ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nin işletmeciliğini yapan BELTUR, sahiller ile hastanelerde yer alan çok sayıda kafeteryasında verdiği hizmetlerle de İstanbulluların takdirini topluyor.


Turizm ve gastronomi işletmeciliğini uluslararası standartlarda yapmak için özveriyle çalışan şirket; TÜRSAB A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgesi ile ISO 9001:2015, ISO 2000:2005 ve OHSAS 18001:2007 belgelerinin sahibi.

BELTUR Akdeniz Sahillerini İstanbul'a taşıdı
BELTUR Akdeniz Sahillerini İstanbul'a taşıdı
İstanbul plajları | İBB plaj sezonunu 15 Haziran'da açılyor 
İstanbul plajları | İBB plaj sezonunu 15 Haziran'da açılyor 
BELTUR 8 Haziran'da yeniden hizmette
BELTUR 8 Haziran'da yeniden hizmette
İBB’den Corona tedbiri. Beltur kapatıldı
İBB’den Corona tedbiri. Beltur kapatıldı
BELTUR'da yeni dönem | Köşklerde hizmet birimleri yenileniyor 
BELTUR'da yeni dönem | Köşklerde hizmet birimleri yenileniyor 
Anahtar Kelimeler:
Beltur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da dış ticaret açığı yüzde 399 arttı
İstanbul'da dış ticaret açığı yüzde 399 arttı
Diş ve diş eti sağlığında “bor” mucizesi
Diş ve diş eti sağlığında “bor” mucizesi
İtalyan modası Türk pazarına geri dönüyor | 20 önemli marka İstanbul'a geliyor
İtalyan modası Türk pazarına geri dönüyor | 20 önemli marka İstanbul'a geliyor
Borsa İstanbul'da Gong, ŞişeCam için çaldı
Borsa İstanbul'da Gong, ŞişeCam için çaldı
AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu
AMORF Doğal Taş Tasarım ve Proje Yarışması’nın Kazananları Belli Oldu
İtalyanlar, İstanbul'da kaçak fuar açtı | Kaçak fuara baskın
İtalyanlar, İstanbul'da kaçak fuar açtı | Kaçak fuara baskın
Bayer Türk’ten üst düzey atama
Bayer Türk’ten üst düzey atama
Böceksavar Mantarlar Görev Başında
Böceksavar Mantarlar Görev Başında
AYMOD Fuarı ayakkabı sektörünü bir üst seviyeye taşıyacak
AYMOD Fuarı ayakkabı sektörünü bir üst seviyeye taşıyacak
Dünya Kahve Günü’nde LAV Roma ile her yudum ayrı bir lezzet
Dünya Kahve Günü’nde LAV Roma ile her yudum ayrı bir lezzet

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim