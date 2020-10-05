Okan Gedik Beltur'a Genel Müdür olarak atandı





İBB iştiraklerinden BELTUR AŞ’de yeniden yapılanma çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda HALK EKMEK AŞ Genel Müdürü Okan Gedik, mevcut görevlerine ek olarak BELTUR AŞ Genel Müdür Vekili olarak atandı.



Mevcut genel müdür Güçlü Şeneler ise, İBB’ye Perakende Grubu İştirakler Danışmanı olarak atandı.





Öte yandan, “BELTUR A.Ş.’de maaşların ödenmediği ve benzeri ortaya atılan tüm iddialar” hiç bir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.



Restoran ve kafeterya işletmeciliği hizmetlerinin yanı sıra nişan ve düğün organizasyonu ile fuarcılık hizmetleri de veren BELTUR AŞ, 1997 yılından bu yana İstanbullulara kaliteli, güvenli ürünleri uygun fiyatlar sunuyor.



İBB’ye ait tarihi köşkler ile Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nin işletmeciliğini yapan BELTUR, sahiller ile hastanelerde yer alan çok sayıda kafeteryasında verdiği hizmetlerle de İstanbulluların takdirini topluyor.



Turizm ve gastronomi işletmeciliğini uluslararası standartlarda yapmak için özveriyle çalışan şirket; TÜRSAB A Grubu Seyahat Acentası İşletme Belgesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgesi ile ISO 9001:2015, ISO 2000:2005 ve OHSAS 18001:2007 belgelerinin sahibi.