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Ölümsüzlük mantarı keşfi heyecan yarattı

Kuşadası'nda Reishi Mantarı keşfi gastronomi dünyasında büyük heyecan yarattı. Uzak Doğu kültüründe özel bir yeri olan ve Ölümsüzlük Mantarı olarak bilinen türün kilosu 4 bin liraya kadar alıcı buluyor.

28 Mart 2021 Pazar 14:26
Ölümsüzlük mantarı keşfi heyecan yarattı

Ölümsüzlük mantarı keşfi heyecan yarattı


Uzak Doğu ülkelerinde Ölümsüzlük Mantarı olarak bilinen Reishi'nin Kuşadası'nda keşfi, gastronomi dünyasında büyük heyecan yarattı. Mantar türleri içerisinde ayrı bir yeri bulunan Ölümsüzlük Mantarı'nın ekonomik katma değeri oldukça yüksek.


Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz tarafından Uzakdoğu ülkelerinde 'ölümsüzlük mantarı' adı verilen 'Reishi mantarı' bulundu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, geçen perşembe günü Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda saha incelemesine çıktı. Kaygusuz, saha araştırması sırasında bir meşe ağacının gövdesinde yetişmiş çok sayıda mantar olduğunu fark etti. Ağaç gövdesinden örnek alarak inceleyen Kaygusuz, mantarın Uzakdoğu ülkelerinde şifalı olarak nitelendirildiği için 'ölümsüzlük mantarı' adı verilen 'Reishi mantarı' olduğunu anladı.

Ölümsüzlük mantarına Kuşadası'nda rastlanmasının çok önemli olduğunu belirten ISUBÜ Atabey Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Oğuzhan Kaygusuz, "Normal şartlarda bu habitatlarda bulunmaması gereken bir mantar türü. Ancak Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda biyocoğrafik bölgelerin kesişmesinden dolayı ilginç bir şekilde burada da yetişmiş. Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı Akdeniz, İran ve Turan bölgeleri olmak üzere 3 iklim kuşağına sahip olduğu için bu tür konukçu mantarların yetişmesine olanak sağlıyor" diye konuştu.

PİYASA DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

Latince adı 'Ganoderma Lucidum' olan ölümsüzlük mantarı uzak doğu ülkelerinde bolca tüketiliyor. Çin, Japonya, Kore, Endonezya, Filipinler ve Tayland gibi ülkelerde çayı da yapılan Reishi mantarının Türkiye'de kilosu 2 bin 500 ile 4 bin liradan alıcı buluyor.

Anahtar Kelimeler:
Ölümsüzlük Mantarı
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