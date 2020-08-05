Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Ömer Niziplioğlu | Hatay'ı Dubai yapabiliriz

Niziplioğlu, "Farklı dinlerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı şehirde dünyanın ilk kilisesi bulunuyor. Hristiyan ismi ilk kez bu ilde kullanılmış.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 10:45
Ömer Niziplioğlu | Hatay'ı Dubai yapabiliriz

Ömer Niziplioğlu | 'Hatay'ı Dubai yapabiliriz'

Akdeniz'in en uzun, dünyanın en uzun 12. plajıına sahip olan Samandağ'a rağmen Türkiye'nin sadece Antalya'dan kazanç sağladığına dikkat çeken Niziplioğlu, "Eğer Hatay için yeni bir planlama yaparsak konaklama, yeme-içme, eğlence yerlerini sıfırdan tasarlarsak hatta bunun için uluslararası şehir plancılardan destek alırsak Cannes, Nice, Dubai gibi turistik bir böy plajı, doğası harika. Sıcak bir denize sahip Ege'de sezon 2 ay iken Akdeniz'de 6 ay" diye konuştu.

Bununla birlikte kültürel anlamda da Hatay'ın çok zengin olduğunu ifade eden Niziplioğlu, "Farklı dinlerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı şehirde dünyanın ilk kilisesi bulunuyor. Hristiyan ismi ilk kez bu ilde kullanılmış.

Roma İmratorluğu'nun en büyük 3 ilinden biri. Hatay'da İslam, Hristiyanlık ve Musevi inançları iç içe yaşıyor. Cami, kilise ve havra yan yana bulunuyor. Bu özelliği ile yaşayan şehir sayısı çok azdır. Bu özelliğini göstermek için inanç turizmiyle 12 aylık bir turist akışı sağlayabiliriz. Meryem Ana'nın evini görmek için Kuşadası'na 2 buçuk milyon insanın geldiği göz önünde bulundurulmalı" dedi.

'Gastronomi turları yapılabilir'

Niziplioğlu, 3 medeniyetin birleşip harmanlandığı zengin mutfağı nedeniyle gastronomi turları açısından da Hatay'ın potansiyelinin yüksek olduğunu aktardı.

'Gemi rotalarına eklenmeli'

Hatay'ın gemi turlarının rotasına eklenmesi gerektiğini belirten Niziplioğlu, "Bunun için Samandağ veya Arsuz'a liman yapılması gerekiyor. Bu liman sayesinde Doğu Akdeniz gemi turuna Türkiye'yi de ekleyebiliriz. Sadece gemi turu sayesinde 1 milyon turist çekebiliriz" ifadelerini kullandı.

'İşsizlik biter'

Hatay'ın, turizm kenti olduğu takdirde ülkeye ve şehre birçok fayda sağlanacağını aktaran Niziplioğlu, "İşsizlik biter. Hemen hemen her hanenin geliri artar. Çevre illere faydası olur. Şu an sadece yazlık konutlar yapıldığı sahili kaybediyoruz çok daha fazla gelire refaha ulaşabilme imkanı varken bu şekilde kalması hepimizin kaybıdır. Akdeniz'de sahili olan Mısır, Tunus, Fas gibi ülkelerin en büyük gelir kalemi turizmken en büyük sahiliyle Hatay'ın turistik olmayışına anlam veremiyorum" diye konuştu.

Son Güncelleme: 05.08.2020 11:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde mini hobi bahçesi hazırlamanın püf noktaları
Evde mini hobi bahçesi hazırlamanın püf noktaları
Gayrimenkul satış ve pazarlamasında 3D Etkileşimli Online Satış Sistemi
Gayrimenkul satış ve pazarlamasında 3D Etkileşimli Online Satış Sistemi
Döner sektöründe 100 bin kişiye istihdam sağlanacak
Döner sektöründe 100 bin kişiye istihdam sağlanacak
Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı oldu
Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı oldu
Karanfil | Libya'nın yanında olarak, dünyaya örnek olmalıyız
Karanfil | Libya'nın yanında olarak, dünyaya örnek olmalıyız
Temmuz ayında ihracatçının yüzü gülmeye başladı
Temmuz ayında ihracatçının yüzü gülmeye başladı
3M Türkiye'de önemli atama | İlker Şengüzel fabrika müdürü oldu
3M Türkiye'de önemli atama | İlker Şengüzel fabrika müdürü oldu
Dolka, maske üretim makinelerini Almanya’ya ihraç ediyor
Dolka, maske üretim makinelerini Almanya’ya ihraç ediyor
P&G Avrupa yönetiminde Türk kadın liderler
P&G Avrupa yönetiminde Türk kadın liderler
Mavi Serum şikayet | Mavi Serum yalanı bakanlık listesinde
Mavi Serum şikayet | Mavi Serum yalanı bakanlık listesinde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim