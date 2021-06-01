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Online alışveriş aramaları yüzde 300 arttı

Google, dünya genelinde son bir yılda yapılan aramaları kıyasladı. Araştırma sonuçlarına göre, online alışveriş uygulaması aramaları geçen yıla göre yüzde 300 arttı. "Yakınımda ziyaret edilecek yer" için yapılan arama sayısında ise yüzde 200 oranında artış mevcut.

01 Haziran 2021 Salı 10:16
Online alışveriş aramaları yüzde 300 arttı

Online alışveriş aramaları yüzde 300 arttı 

Google, 26 Ocak 2020- 26 Mart 2020 ile 26 Ocak 2021- 26 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan milyarlarca arama sorgusunu inceledi. Verilere göre, yeniden açılma sürecinin güvenli bir şekilde gerçekleşeceğini düşünenler gezi, tatil ve yolculuk konularındaki arama oranlarını artırdı. "Yakınımda ziyaret edilecek yer" aramaları 2020 yılına kıyasla yüzde 200 arttı. "Yakınımdaki tatil kaçamakları" aramalarında önceki yıla göre yüzde 100, "uluslararası uçuşlar" için yapılan aramalarda yüzde 60 artış görüldü.

Erkeklerde yüzde 500, kadınlarda yüzde 200 

Tüketicilerin normalleşme sürecine girilirken dış görünüşlerini yenilemelerine yardımcı olacak stil ve güzellikle ilgili aramaları da dikkat çekti. "50 yaş üzeri saç stilleri" için yapılan görsel aramalarının sayısında 2020’ye göre yüzde 400 artış gerçekleşti. "Erkekler için basit saç stili" ile ilgili görsel aramalardaki artış yüzde 500 olurken, kadınların "kısa doğal saç kesimleri" için yaptıkları aramaların sayısında yüzde 200 artış gözlemlendi.

Lüks ürünlere merak yüzde 300 arttı

Tüketiciler pandemi döneminde birikimleriyle neler yapabileceklerini de araştırdılar. "Lüks modern" için yapılan görsel aramaların sayısında geçtiğimiz yıla göre yüzde 300 artış görüldü. "Nasıl yatırım yapılır" aramalarının ise 2020 verilerine kıyasla yüzde 70 yükseldiği belirlendi.

Büyümenin ön şartı dijitalde müşteriyi kazanmak

 

Pandemi sürecinde ürün ve marka bazlı aramaların çeşitlendiğini belirten dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Mobil cihazlarına online alışveriş uygulaması indiren tüketiciler, uygulama arama oranlarını yüzde 300 artırdı. E-ticaretle ilgilenenlerin sayısının artması ‘alım satım uygulamaları’ aramalarının oranını yüzde 200 yükseltti. İşletmeler, tüketici davranışlarına uyum sağlama konusunda ciddi bir rekabet halindeler. Dijital dünyanın yoğun rekabet içeren ortamında, uzman ekibimizle çıktıları somut ve ölçümlenebilir dijital pazarlama stratejileri sunarak şirketlerin büyümelerine katkı sağlıyoruz.” açıklamasında bulundu.

EG Bilişim Teknolojileri hakkında:

2011 yılında kurulan EG Bilişim Teknolojileri, Google reklamları, SEO çalışmaları ve sosyal medya reklam yönetim hizmetleri konusunda küçük ve orta büyüklükteki kurumlara hizmet veren bir dijital performans ajansı. 2016 yılında Google SMB Premier Partner Programı'na dahil olan EG Bilişim Teknolojileri, dijital pazarlamayı maliyet olmaktan çıkarıp yatırıma dönüştürme amacıyla çalışıyor. EG Bilişim Teknolojileri, müşterilerine dijital pazarlamayla ilgili yeni stratejiler sunarken, dijital pazarlama alandaki gelişmeleri değerlendirerek yeni yol haritaları da belirliyor.

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