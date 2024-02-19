Online alışveriş öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Cimri online alışveriş öncesi dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı
Türkiye’de e-ticaret hacmi her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Dijitalleşmeden kaynaklı iş yapış biçimlerindeki değişim ile beraber tüketici alışkanlıklarında ve davranışlarında da farklılaşma olduğunu belirten Cimri’nin Büyümeden Sorumlu GMY’si Mustafa Oral, “Tüketiciler mutlaka alacakları ürünlerin özelliklerini incelemeli, kargo maliyetlerini gözden geçirmeli ve kampanyaları düşünerek anlık fiyatını takip etmeli. Buradan yola çıkarak Cimri olarak biz tüketicilerimize online alışverişlerinde rehberlik ediyoruz” diyor.
Türkiye’nin online alışveriş rehberi Cimri tüketicileri faydalı ve anlamlı bilgilerle desteklemeye devam ediyor. E-ticaretin hacmini her geçen gün artırdığını vurgulayan Cimri’nin Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Oral, online alışverişin tüketicilere büyük bir araştırma ve sorgulama özgürlüğü sunduğunu belirterek daha bilinçli alışveriş için kullanıcıların Cimri’den faydalanabileceği özellikleri şöyle sıraladı:
- Alacağınız ürünün özelliklerini inceleyin.
- Ürünün ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan emin olmak için farklı modellerin özellikleriyle mutlaka kıyaslayın.
- Ürünün fiyatını düzenli olarak takip edin. Anlık fiyat düşüşlerini takip etmek için Cimri’de yer alan fiyat alarmı özelliğinden yardım alın.
- İndirim döneminde alışveriş yapıyorsanız gerçek indirim olup olmadığını anlamak için ürünün geçmişe yönelik fiyatını incelemeyi unutmayın. Cimri’nin fiyat analizi özelliğinden yardım alın.
- Kullanıcı ve satıcı yorumlarını okumayı ihmal etmeyin.
- Aradığınız ürünün farklı satıcılardaki fiyatlarını kontrol edin.
- Alacağınız ürünün fiyatını hesaplarken kargo maliyetini de göz önünde bulundurmayı unutmayın.
- Market alışverişleriniz öncesi Cimri Markette üzerinden özellikle market ürün fiyatlarında paket fiyatını değil birim fiyatını kontrol edin.