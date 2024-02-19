Online alışveriş öncesi dikkat edilmesi gerekenler

Cimri online alışveriş öncesi dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı

Türkiye’de e-ticaret hacmi her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Dijitalleşmeden kaynaklı iş yapış biçimlerindeki değişim ile beraber tüketici alışkanlıklarında ve davranışlarında da farklılaşma olduğunu belirten Cimri’nin Büyümeden Sorumlu GMY’si Mustafa Oral, “Tüketiciler mutlaka alacakları ürünlerin özelliklerini incelemeli, kargo maliyetlerini gözden geçirmeli ve kampanyaları düşünerek anlık fiyatını takip etmeli. Buradan yola çıkarak Cimri olarak biz tüketicilerimize online alışverişlerinde rehberlik ediyoruz” diyor.

Türkiye’nin online alışveriş rehberi Cimri tüketicileri faydalı ve anlamlı bilgilerle desteklemeye devam ediyor. E-ticaretin hacmini her geçen gün artırdığını vurgulayan Cimri’nin Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Oral, online alışverişin tüketicilere büyük bir araştırma ve sorgulama özgürlüğü sunduğunu belirterek daha bilinçli alışveriş için kullanıcıların Cimri’den faydalanabileceği özellikleri şöyle sıraladı: