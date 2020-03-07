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Onur Marketler’de çalışan kadın sayısı 1.700’ü aştı

Onur Marketler zincirinde ev hanımı ve öğrenci kızlara yarı günlü ya da tam zamanlı çalışma imkanı sunurak, kadınların istihdama katkısını sağlıyor.

07 Mart 2020 Cumartesi 12:53
Onur Marketler’de çalışan kadın sayısı 1.700’ü aştı

Onur Marketler’de çalışan kadın sayısı 1.700’ü aştı

Onur Marketler, kadınlara uyguladığı pozitif ayrımcılıkla dikkatleri üzerine çekiyor. Onur Marketler, ev hanımları ile okuyan kız öğrencilere mağazalarında part-time çalışma imkanı sunuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, “İş hayatında kadın sayısının artması ülke ekonomisine büyük katkılar sunuyor. Bu bilinçle hareket ederek kadın çalışan sayımızı her geçen yıl artırmaya devam edeceğiz” dedi


Onur Marketler, kadın çalışanlarına uyguladığı pozitif ayrımcılığı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Kadın çalışan sayısını sürekli artıran Onur Marketler’de Şubat 2020 itibariyle çalışan kadın sayısı 1.700’ü aştı.

8 Mart dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, şirket olarak kadın çalışanlar için pozitif ayrımcılık uyguladıklarını söyledi. İş hayatında kadınların daha fazla yer almasının ülke ekonomisine büyük katkılar sağladığının bilincinde olduklarını ifade eden Özen, bu yüzden Onur Marketler olarak her geçen yıl kadın çalışan sayısını arttırdıklarına dikkat çekti. Hayatın her alanına değer katan kadınlara destek olmaya özen gösterdiklerini vurgulayan Cemal Özen, kadınlara tam zamanlı çalışma imkanları sunduklarını ayrıca, ev hanımı ve öğrenci kızların sosyal yaşamlarına uygun kendi müsait saatlerinde mağazalarımızda part-time çalışabildiklerini söyledi.
Özen "Şubat ayı sonu itibarıyla kadın çalışan sayımız 1.700’ü geçmiş durumda. Şirket olarak kadın çalışanlarımıza dün olduğu gibi yarın da pozitif ayrımcılık uygulamaya devam
edeceğiz. Kadın çalışanlarımıza Onur Ailesi’ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Sadece ürün satmadıklarını kadınların hakları için de sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini ifade eden Onur Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özen, “Halen devam eden bir kampanyamıza seçili ürünlerimizden elde ettiğimiz gelirin bir bölümünü Mor Çatı Derneği’ne bağışlıyoruz” şeklinde konuştu.
 

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