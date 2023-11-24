Ordu Bölgesel Tarım Zirvesi'ne hazırlanıyor
Türkiye'nin en yoğun bal üretimine ev sahipliği yapan Ordu, bölgesel Tarım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 20 bin tona yakın bal üretimiyle rekor kıran Ordu'da düzenlenecek zirveye sektörün önde gelen isimlerini buluşturacak.
MÜSİAD Ordu Şubesi'nin düzenlediği zirvenin moderatörlüğünü sektörün öncüsü Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu yapacak. Ordu Ramada Hotel'deki panelde Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sümeyye Şahin, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı Ahmet Kuvancı birer konuşma yapacak.