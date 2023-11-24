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Ordu Bölgesel Tarım Zirvesi'ne hazırlanıyor

Geçtiğimiz yıl Türkiye ve Avrupa'nın en çok bal üreten şehri olarak öne çıkan Ordu, Tarım Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor

24 Kasım 2023 Cuma 12:23
Ordu Bölgesel Tarım Zirvesi'ne hazırlanıyor






Ordu Bölgesel Tarım Zirvesi'ne hazırlanıyor


Türkiye'nin en yoğun bal üretimine ev sahipliği yapan Ordu, bölgesel Tarım Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 20 bin tona yakın bal üretimiyle rekor kıran Ordu'da düzenlenecek zirveye sektörün önde gelen isimlerini buluşturacak.

MÜSİAD Ordu Şubesi'nin düzenlediği zirvenin moderatörlüğünü sektörün öncüsü Aksu Vital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu yapacak. Ordu Ramada Hotel'deki panelde Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sümeyye Şahin, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Teknik Müdür Yardımcısı Ahmet Kuvancı birer konuşma yapacak.

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Son Güncelleme: 24.11.2023 12:40
Anahtar Kelimeler:
OrduTarım ZirvesiBal üretimi
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