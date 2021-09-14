Organik pazarlar hızla yayılıyor | Sertifikalı organik ürünler satılıyor

Ekolojik pazarlar Anadolu'da yayınlıyor



Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR), Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi işbirliği ile 2013 yılından beri kurulan Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar’ın ikincisi, yerel üreticilerin katılımıyla 15 Eylül Çarşamba günü açılıyor.

Organik sertifikalı üretim yapan çiftçilerin ürünlerini pazarlayabilmesi için 9 yıldır sezonluk olarak hizmet veren Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar’ın ikincisi, halkın yoğun talebi ve üreticinin ihtiyacı doğrultusunda 15 Eylül’den itibaren her çarşamba günü Yenimahalle’de hizmet vermeye başlıyor.

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği’nin (KAPTAR) müteşebbisliğinde, Kayseri’nin 9 ilçesindeki 700 dekar alanda organik sertifikalı üretim yapan 45 çiftçi, 30 çeşit ürününü, %100 Ekolojik Pazarlar güvencesiyle zehirsiz ve sağlıklı gıdaya ulaşmak isteyen tüketicilerle aracısız olarak ulaştırma imkânı buluyor.

Sivil toplum ve kamu kuruluşları işbirliği ile organik tarımın desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar’a, 9 yılın sonunda ikinci bir halka daha eklenerek Türkiye’de bir ilke imza atıldı. Kocasinan Belediyesi, sadece yerel üreticilerin tezgâh sahibi olduğu iki organik pazara birden ev sahipliği yapan ilk ve tek şehir olmasının yanı sıra, gıdanın üreticiden tüketiciye adil bir üretim ve pazarlama modeli ile sürdürülebilirliği konusunda da diğer belediyelere öncülük ediyor.

Buğday Derneği Genel Müdürü Batur Şehirlioğlu, Kocasinan’da açılan ikinci %100 Ekolojik Pazar’ın önemine dikkat çektiği açıklamasında, “Üretici örgütlenir; devlet üretimi, yerel yönetimler de sivil toplum örgütlerinin katkıları ile organik pazarları destekler; üretim ve tüketimde yerellik sağlanarak organik pazarlar üreticiden tüketiciye hale gelirse, hem sürdürülebilirlik sağlanıyor hem de organik ürünlerdeki fiyatlar aşağı çekilebiliyor. Kayseri’deki organik pazar fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir’deki organik pazarların neredeyse yarısı bir bedel. Buğday Derneği olarak, Tarım ve Orman Bakanlığımızı ve yerel yönetimleri işbirliği içinde hem üretim hem pazar ayağı bir arada olacak şekilde organik tarımı desteklemeye çağırıyoruz. Kocasinan %100 Ekolojik Pazar modelinin yaygınlaşmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Organik ürün bereketi artıyor

KAPTAR Derneği Başkanı Dr. Yeşim Bekyürek, organik pazarın açılışına ilişkin şunları söyledi: “Tüketicilerimize ulaşmak, üretim alanlarımızı arttırmak, sağlıklı ve güvenilir organik ürünlere en kısa yoldan ve en ucuza ulaşılmasını sağlamak amacıyla ikinci pazarımızı açıyoruz.”

Kurulduğu 2013 yılından bu yana organik tarım sektörünün öncü girişimlerinden biri olan Kocasinan yüzde 100 Ekolojik Pazar, 9 yıldır hem Kocasinan halkına hem de Kayseri’nin çeşitli ilçelerinden gelen müşterilere hizmet veriyor. Mevcut üreticilerin yeni ürünleri ile birlikte, organik ürün bereketi de her geçen gün artıyor.

Yüzde 100 Ekolojik Pazar’da, 2020 yılı verilerine göre, 159.062,75 kg. taze sebze ve meyve satışı gerçekleşirken; üreticilerin elde ettikleri toplam kazanç, iklim krizine ve pandemiye bağlı olarak azalan ürün miktarına rağmen, 722.591,50 TL’ye ulaşmış durumda. Son 6 yılda 980.426,31 kilogram taze sebze ve meyve satışı gerçekleştiren üreticiler toplam 3.230.162 TL kazanç elde ederek üretim kapasitelerini geliştirmeye devam ediyor.

Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar Taze sebze ve meyve Toplam satış (KG) Taze sebze ve meyve Ciro (TL) 2015 139.181,35 327.704,50 2016 183.511,46 477.383,00 2017 151.817,10 394.645,00 2018 159.592,35 591.293,00 2019 187.261,30 716.545,00 2020 159.062,75 722.591,50 TOPLAM 980.426,31 3.230.162

Zehirsiz pazarlar mümkün

Ekolojik tarım, insana ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren bir tarım şekli olduğu için tarım zehiri pestisitler, hormonlar ve kimyasal gübrelerin kullanılmadığı, sürdürülebilir ve en yaygın yöntem. Ekolojik tarım yöntemi ile üretilen ürünlerde GDO kullanımı kesinlikle yasaktır.

Sadece organik sertifikalı ürünlerin satıldığı %100 Ekolojik Pazarlar, ekolojik tarımın yaygınlaşmasıyla birlikte, gelecek kuşaklar için daha yaşanabilir bir dünya ve sağlıklı bir toplum yolunda dönüşüme hizmet ediyor.

Türkiye’de ekolojik ürünlerin ve pazarların yaygınlaşması için çalışan Buğday Derneği’nin öncülüğünde, ilk olarak 2006 yılında İstanbul - Şişli’de açılan %100 Ekolojik Pazarlar, Kartal ve Bakırköy’ün ardından, İstanbul dışında Kayseri Kocasinan’da ve İzmit’te hizmet vermeye başladı. Böylece ekolojik ürünler daha çok tanınır, bilinir ve ulaşılabilir hale geldi. Şimdi de, Kayseri Kocasinan ilçesinde kurulan ikinci pazar ile başarısını devam ettiriyor.

Her şey kayıt altında ve izlenebilir

Buğday Derneği, oluşturduğu %100 Ekolojik Pazar Standartları ile organik pazarların sağlıklı işleyen ve güvenilir bir model olarak yaygınlaşmasına öncülük ederek, üstlendiği bu rolü, hazırladığı internet veritabanı ile daha da ileriye taşıyor. Yerel yönetim yetkilileri, ürünlerin satış verilerini tarih, satıcı, üretici, ürün, çeşit, miktar, fiyat ve mali belgeler bazında kayıt altına alıyor. Ayrıca, %100 Ekolojik Pazarlar’da satılan tüm ürünlere ait sertifikalara www.ekolojikpazarlar.org web sitesinden ulaşılabiliyor.

Belediyelerin yanı sıra, Buğday Derneği ve proje ortağı olan sivil toplum kuruluşları ile birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da denetimleri yapılan %100 Ekolojik Pazarlar’da, düzenli olarak ürünlerden numune alınarak akredite laboratuvarlara gönderiliyor. Kalıntı çıkan veya sertifika kapsamı dışında ürün sattığı tespit edilen üreticiler ve esnaf pazardan men ediliyor.