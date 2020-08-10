Orkun Erkuş, Roche İlaç Türkiye Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları Direktörü olarak atandı

Roche İlaç Türkiye, Orkun Erkuş’un 1 Temmuz 2020 itibariyle Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları Direktörlüğü rolünü yürütmek üzere görevlendirildiğini duyurdu.

Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Orkun Erkuş, yüksek lisans derecesini ise University of Southern California’da Kamu Politikası üzerine tamamladı.

Orkun Erkuş, çalışma hayatına Milli Prodüktivite Merkezi’nde başladıktan sonra 13 yıl boyunca Hazine Müsteşarlığı'nda farklı pozisyonlarda çalışmalarını sürdürdü. Erkuş, Hazine Müsteşarlığı’ndaki çalışma süresinin son iki yılında Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Uzun yıllar kamu sektöründe farklı roller üstlenen ve bu alanda önemli bir bilgi birikimi ile deneyime sahip olanailesine katılmadan önce, yaklaşık 2 yıl boyunca Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği’nde (AİFD) Pazar Erişim Direktörü olarak çalıştı.

Orkun Erkuş, Roche İlaç Türkiye Pazar Erişim ve Sağlık Politikaları Bölüm Lideri olarak, şirketin en iyi çözümleri doğru hastalara daha hızlı bir şekilde ulaştırma yaklaşımı kapsamında ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerinin yürütülmesi ve iş birliklerinin geliştirilmesi çalışmalarından sorumlu olacak.

Roche Hakkında

İnsanların yaşamlarını iyileştiren bilimsel ilerlemelere odaklanan Roche, ilaç ve tanı araçları alanında öncü global şirketler arasında yer almaktadır.Her hastaya doğru tedaviyi en doğru şekilde verme stratejisi, İlaç ve Diagnostik’in gücünü aynı çatı altında toplayan Roche’u, kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri alanında lider haline getirmiştir.

Roche; onkoloji, immünoloji, bulaşıcı hastalıklar, oftalmoloji ve nöroloji konularında tam anlamıyla farklılaşmış ilaçlara sahip, dünyanın en büyük biyoteknoloji şirketidir. Roche ayrıca in vitro diagnostik ve doku bazlı kanser tanısında da dünya lideri olup, diyabet yönetiminde öncüdür.

1896 yılında kurulan Roche, hastalıkları önlemenin, teşhis ve tedavi etmenin ve topluma sürdürülebilir bir katkıda bulunmanın daha iyi yollarını bulmak amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.Şirket ayrıca, ilgili tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hastaların tıbbi yeniliklere erişimini artırmayı da amaçlamaktadır. Roche tarafından geliştirilen ve aralarında yaşam kurtaran antibiyotiklerin, antimalaryallerin ve kanser ilaçlarının da yer aldığı 30’dan fazla ilaç, Dünya Sağlık Örgütü’nün Model Temel İlaç Listesi’nde yer almaktadır. Roche, Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) 11 yıl arka arkaya İlaç Endüstrisinde en sürdürülebilir şirketlerden biri olarak seçilmiştir.

Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche Grubu, 2019 yılı itibariyle 100’ün üzerinde ülkede yaklaşık 98 bin çalışanıyla faaliyet göstermektedir. 2019 yılında Ar-Ge çalışmalarına 11.7 milyar İsviçre Frangı yatırım yapan Roche’un cirosu 61.5 milyar İsviçre Frangı olarak gerçekleşmiştir. Roche Grubu Amerika’da bulunan Genentech’in tamamına, Japonya’da bulunan Chugai Pharmaceutical şirketinin de çoğunluk hissesine sahiptir.