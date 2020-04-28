Ortak değerlerimizle gene aynı sofradayız
Ramazan demek damaktan damağa ortak değerleri tatmak demek. Damaktan damağa aynı tadı paylastıran Bay Bread'de bu yıl Ramazan da bambaşka...
BAY BREAD olarak eski geleneklerimizi corona günlerinde de yaşatıyoruz
Koronavirüs salgını bu yıl dünyada bir çok şeyi etkilediği gibi "Onbir Ayın Sultanı" Ramazan’daki bazı geleneklerinde değişmesine neden oldu.
Birçok kişi, BAY BREAD’İN YÜKSEK TEKNOLOJİ ön pişmiş pidelerini evinde pişirmeyi tercih ederken aynı zamanda Bay Bread’in hediye pide kampanyasıyla geleneksel değerlerimizin paylaşılmasına da öncü oluyor. Bunun gururunu yaşamakla beraber bizde paylaşma mottomuzla KIRK PİDE ALIMINA DÖRT PİDE hediye kampanyası başlattık. Siz de iftarda misafir edemediğiniz sevdiklerinizle bu ortak değerleri paylaşmaya ne dersiniz?