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Ortak değerlerimizle gene aynı sofradayız

Ramazan demek damaktan damağa ortak değerleri tatmak demek. Damaktan damağa aynı tadı paylaştıran Bay Bread'de bu yıl Ramazan da bambaşka.

28 Nisan 2020 Salı 17:23
Ortak değerlerimizle gene aynı sofradayız

Ortak değerlerimizle gene aynı sofradayız

Ramazan demek damaktan damağa ortak değerleri tatmak demek. Damaktan damağa aynı tadı paylastıran Bay Bread'de bu yıl Ramazan da bambaşka...

"Eskiden birlik ve bütünlüğümüzü temsil eden, hep birlikte toplandığımız , aşımızı, pidemizi paylaştığımız iftar sofralarında geleneklerimizi yaşatmaya devam ediyoruz. Bu yıl içinde bulunduğumuz corona karantina günleri buna engel değil. Aynı sofrada olamasak da aynı pideyle aynı lezzeti tadarak, tattırarak iftar sofralarınızdaki bereket olmaya da devam ediyoruz."

BAY BREAD olarak eski geleneklerimizi corona günlerinde de yaşatıyoruz

Koronavirüs salgını bu yıl dünyada bir çok şeyi etkilediği gibi "Onbir Ayın Sultanı" Ramazan’daki bazı geleneklerinde değişmesine neden oldu.

Birçok kişi, BAY BREAD’İN YÜKSEK TEKNOLOJİ ön pişmiş pidelerini evinde pişirmeyi tercih ederken aynı zamanda Bay Bread’in hediye pide kampanyasıyla geleneksel değerlerimizin paylaşılmasına da öncü oluyor. Bunun gururunu yaşamakla beraber bizde paylaşma mottomuzla KIRK PİDE ALIMINA DÖRT PİDE hediye kampanyası başlattık. Siz de iftarda misafir edemediğiniz sevdiklerinizle bu ortak değerleri paylaşmaya ne dersiniz?

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