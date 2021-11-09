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Osman Şenay | Bordro Outsource Hizmeti Hata Riskini Ortadan Kaldırıyor

Pandemi süresince binlerce şirketi zor duruma düşmekten kurtaran SGK teşviklerinde sürekli güncellenen yasalar sebebiyle firmaların dikkatli olması gerekiyor. Uzmanlar bu konuda mevzuatın doğru ve sağlıklı bir şekilde takip edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor.

09 Kasım 2021 Salı 18:34
Osman Şenay | Bordro Outsource Hizmeti Hata Riskini Ortadan Kaldırıyor

Bordro Outsource Hizmeti Firmaların Hata Riskini Ortadan Kaldırıyor

Covid-19 salgını sırasında milyonlarca çalışanı işsiz kalmaktan, binlerce şirketi ise kapanmaktan kurtaran SGK teşvikleri; AB uyum yasaları ile sürekli güncellenirken gereklilikleri yerine getirmeyen şirketler için cezalarla karşılaşma riski bulunuyor. Rasyotek Kurumsal SGK Danışmanı Osman Şenay, son günlerde SGK denetimlerinden çok sayıda şirketin ağır maddi cezalarla karşı karşıya kaldığını belirterek; "Şirketlerin iş yükü arttıkça sürekli güncellenen Sosyal Güvenlik Mevzuatlarının titizlikle takip edilmemesi, kurumları ciddi sıkıntılara düşürebiliyor. Böyle sorunların yaşanmaması için bordo hizmetlerinde dış kaynak kullanımını (bordro outsource hizmeti) tavsiye ediyoruz. Burada önemli bir başka detay daha bulunmaktadır. Bordro outsource hizmetiyle şirketlerin, bordro departmanlarına ait tüm mali ve hukuki sorumluluğu danışman şirkete bırakmasıdır. Bu durum bordro dış kaynak kullanımının önemini daha da artırmaktadır. " dedi. 

EKSİK YA DA HATALI FAYDALANMAYA DİKKAT


Her gün gelişen ve hızlı değişimlere maruz kalan iş dünyasının,  AB uyum yasalarının sürekli güncellenen bir yapıda olmasının, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatları'nı takip etmek anlamında çeşitli aksaklıklara yol açabildiğine dikkat çeken SGK Danışmanı Osman Şenay, bu konuda şu bilgileri verdi;

"Devamlı olarak takip edilmesi gereken mevzuatlar, günlük iş akışlarında iş yükü oluştururken mevzuatların doğru ve sağlıklı şekilde takip edilememesi ise beraberinde cezaları getirebilmekte ve çalışan kaynaklı hata oranları da doğal olarak artış göstermektedir. Tüm bu durumlara ek olarak mevzuatların takibinde ve mevzuatların belirttiği yükümlülüklere uygun hareket etme konusunda hatalı duruma düşen firmalar, SGK teşviklerinden eksik ya da hatalı faydalanma, daha kötüsü cezalı duruma düşmeleri akabinde hiç faydalanamama gibi durumlarla karşı karşıya kalabilmekte; yüksek meblağlı cezalarla karşılaşabilmektedir. Bu nedenle firmalar, kendi içlerinde yürütmeye çalıştıkları bordrolama süreçlerini “bordro outsource hizmeti” alarak dış kaynak kullanımı ile profesyonel, hatasız ve eksiksiz bir süreç yönetimine bırakmalıdır."

 Bordro Hizmetlerinde Dış Kaynak Kullanımının (Bordro Outsource) Önemi

Şirketlerin bordo hizmetlerinde dış kaynak kullanmasını tavsiye ettiklerini belirten Osman Şenay şu bilgileri verdi; "Şirketler, ciddi anlamda iş yükü ve daha da önemlisi maliyet yaratan bordro süreçlerini en uygun ve verimli şekilde yürütmek için bordrolamada dış kaynak kullanımına gitmelilerdir. Bordrolama kritik düzeyde öneme sahiptir ve pek çok farklı iş kalemini de etkileyen süreçleri içerisinde barındırır. 

İş yükünü hafifletmesinin, maliyeti düşürmesinin yanı sıra oluşabilmesi muhtemel hataların ve güncel mevzuatların sürekli takip edilememesinden kaynaklanabilecek olası cezaların önüne geçilmesi bakımından da atlanmaması gereken bir hassasiyete sahiptir. Günümüzde küresel rekabetin oldukça yoğun olarak hissedildiği profesyonel hayatta birçok firma, kendi iş kollarında daha sağlıklı süreçler yönetebilmek ve kendi hizmet kalitelerini arttırmak için ana faaliyet alanları dışında kalan ancak işleyişlerine de katma değer sağlayacak bordro, teşvik gibi konuları dış kaynak kullanımı (outsource) ile çözmekte ve en doğru adımları atmaktadır. Böylelikle kendi faaliyet alanlarında kaliteyi en üst seviyeye yükseltirken tasarruf kalemlerini artırmakta, maliyet yüklerini hafifletmektedirler."

Elektronik tebligat döneminde bordro outsource hizmetinin öneminin de arttığını belirten Şenay sözlerini şöyle sürdürdü; "24 Eylül 2021 tarihinde 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre artık Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleşecek yazışmalarda elektronik tebligat dönemi başlamaktadır. Detayları Resmî Gazete’nin internet sitesinde yer alan yönetmeliğe göre belli şartlara da dayalı olmak üzere kimi hallerde zorunlu kimi hallerde ise isteğe bağlı şekilde elektronik tebligat sistemine geçilmektedir. Dijitalleşen dünyada ve resmî kurumların da hızla bu dijital dönüşüme ayak uydurduğu noktada geleneksel yöntemler ve iç kaynak ile süreci yönetmeye çalışmak, istenmeyen sonuçların doğmasına sebep olabilir. Oysaki her iş kolunda işi, uzmanına bırakmak ve işin profesyonel şekilde yönetilmesini sağlamak; katma değerli işler ortaya konmasına imkân verecektir."

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Outsource HizmetiRasyotek
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