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Otobüs bilet fiyatları fırladı, şirketler dönüş bileti satmıyor

Kurban Bayramı öncesi otobüs bilet fiyatları iki katı zam gördü. İstanbul gibi büyük şehirlerden yakınlarını ziyaret etmek isteyenler, otobüs şirketlerinin sürpriz kararı ile karşılaştı

24 Haziran 2022 Cuma 13:23
Otobüs bilet fiyatları fırladı, şirketler dönüş bileti satmıyor

Otobüs bilet fiyatları fırladı, şirketler dönüş bileti satmıyor


Bayram öncesi tatil planı yapanlara, otobüs şirketlerinden tek yön sürprizi. Otobüs bileti fiyatları yurttaşların ulaşamayacağı seviyelere çıktı. Son 10 gündür kredi kartına 2 taksitle bilet satılmaya başlandı. Fakat firmalar, akaryakıta yeni bir zam gelir korkusuyla zarar etmemek için dönüş biletlerini satmamaya başladı.

Son bir yılda akaryakıt fiyatlarının dörde katlanması, otobüsle seyahatlerde önceki yıllarda görülmemiş durumlara yol açtı.

Sözcü'den Gamze Bal'a konuşan Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan, “Gidişler açık, dönüşler kapalı. Gidişlerin de hepsi açık değil. Firmalar önünü göremedikleri için dönüş biletlerini satışını açmadılar” dedi.

‘BU İLK BAKALIM DAHA NELER GÖRECEĞİZ"

“Geçen yıllarda böyle bir durum yoktu. 3 aylık, 6 aylık biletler satılırdı” diyen Özcan, bir diğer yeni uygulamanın da son 10 gündür bazı otobüs firmalarının kredi kartına 2 ay taksitle bilet satmaya başlaması olduğunu anlattı.

Özcan, “Bir firma mesela, bankayla anlaşmış. O firmadan bilet alınca tutarın yarısını bu ay, yarısını diğer ay ödüyor vatandaş. Tek çekim değil yani. Bu ilk defa yaşanıyor. Bakalım daha neler göreceğiz” diye konuştu.

GÜNLÜK SEFER SAYISI DÜŞTÜ

Geçen yıl bu dönemde 7 lira olan benzin, bu yılın aynı dönemi 30 liraya çıkınca otobüs biletleri de uçak biletleriyle yarışır hale gelmişti.

Bir otobüs biletinin artık 300 liradan başlayıp 700 TL’yi aşar hale geldiğini, bu fiyatlara yolcu bulamadıklarını söyleyen Özcan, sefer sayılarındaki ciddi düşüşü şöyle anlattı:

“Okullar 17 Haziran’da kapandı. Normalde okulların tatil olduğu gün İstanbul Otogar’ından 2 bin-2 bin 200 otobüs sefere çıkardı. Ancak bu sene 1350 otobüs çıkabildi. Günlük en az 650 sefer eksiğimiz var.

Bayramda ise İstanbul Otogar’ından günlük 2 bin 600-2 bin 800 aralığında sefer düzenlenirken bu yıl bu sayının 1800’ü bulamayacağını düşünüyoruz.”

"YOLCU SAYILARIMIZDA CİDDİ DÜŞÜŞLER VAR"

Kendi araçlarıyla seyahat eden yurttaşların akaryakıt, köprü, otoyol ve bakım masraflarından kaçınmak amacıyla otobüs seyahatlerine yöneldiğini, yalnızca bu durumun satışlarda bir nebze hareketlilik sağladığını kaydeden Özcan, şöyle devam ett:

“Genele bakıldığında ise yolcu sayılarımızda ciddi düşüşler var. Dört kişilik bir aile kişi başı 500 TL’den bilet alıp da memleketine gitse sadece 4 bin TL biletler tutuyor. Yolda ve gittikleri yerlerde yapacakları harcamalar da var. İnsanlar bayramda memleketine el öpmeye de gidemez hale geldi.”

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